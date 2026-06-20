Στην Αθήνα αναμένεται την Κυριακή (21/6) ο Ινιάκι Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει πλέον σε όλα και με τη Μπαρτσελόνα.

Το όνομα του 27χρονου Ισπανού γκολκίπερ ήρθε την Πέμπτη (18/6) στο προσκήνιο για τους «πράσινους» καθώς έγινε γνωστό το ενδιαφέρον τους και τελικά οι εξελίξεις ήταν άμεσες και το deal είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με τη Μπαρτσελόνα για ένα ποσό στα 2,5-3 εκατ. ευρώ ενώ συμφωνία υπάρχει και με τον Πένια, ο οποίος την Κυριακή (21/6) αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επισήμως από την ΠΑΕ.

Αμέσως μετά, ο Πένια θα αναχωρήσει για Ολλανδία προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα έχει τη νέα σεζόν βασικό τερματοφύλακα τον 27χρονο Ισπανό και πίσω του θα είναι οι Τσάβες και Κότσαρης.