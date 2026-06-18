Με την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου να είναι αρκετά δύσκολη, ο Παναθηναϊκός εξετάζει κι άλλους τερματοφύλακες και ένας εξ αυτών είναι ο Ινιάκι Πένια της Μπαρτσελόνα.

Το ενδιαφέρον των «πράσινων» για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα της Νιούκαστλ είναι γνωστό εδώ και ένα χρόνο, η περίπτωσή του όμως μόνο εύκολη δεν είναι, ειδικά μετά την πολύ καλή σεζόν που έκανε στη Σεβίλλη ως δανεικός.

Στο «τριφύλλι», επομένως, είναι αναγκασμένοι να τσεκάρουν κι άλλους τερματοφύλακες και ένας από αυτούς που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Ινιάνι Πένια, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στην Έλτσε ως δανεικός από τη Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η χρηματιστηριακή αξία του 27χρονου Ισπανού γκολκίπερ υπολογίζεται στα 4 εκατ. ευρώ και το προσεχές διάστημα θα φανεί αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ή όχι κίνηση για την απόκτησή του.