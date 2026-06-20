Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σικάγο, όταν ένα SUV σταμάτησε στο σημείο και δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα άνοιξαν πυρ.

Το SUV απομακρύνθηκε από τη γειτονιά στη νότια πλευρά της πόλης, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αργά την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο ένας από αυτούς έφερε τραύμα από σφαίρα στον μηρό.

Οι οκτώ άνδρες και οι τέσσερις γυναίκες είναι ηλικίας από 17 έως 47 ετών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ακόμη ένας άνδρας υπέστη τραύματα άγνωστης φύσης, αλλά αρνήθηκε να λάβει ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικοί αρχικά ανταποκρίθηκαν σε κλήση για έναν τραυματία από πυροβολισμό και εντόπισαν μια γυναίκα με δύο τραύματα από σφαίρες στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερα επιφανειακά τραύματα στην πλάτη. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ανήμερα του Juneteenth, της αργίας που τιμά το τέλος της δουλείας στις ΗΠΑ.