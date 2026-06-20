Με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή, μέσα από το νέο σίριαλ “Μπλε Ώρες” στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live το Σάββατο.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε τόσο για τα συναισθήματα που εντοπίζει μετά από πολλά χρόνια αποχής από τα τηλεοπτικά γυρίσματα όσο και για τη “σύνδεση” που έχει ο ρόλος της με τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε αρχικά πως «μου έλειπε το γύρισμα για μια σειρά στην τηλεόραση. Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία, το γέλιο των κοριτσιών και των νέων παιδιών. Όλα μου έλειπαν και νομίζω ότι όλη αυτή η αποχή τόσων χρόνων, 15 χρόνων, μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια. Σαν να κάνω ένα καινούργιο ξεκίνημα».

«Στη σειρά είμαι η Ελένη. Ελεύθερη, δεν έτυχε να κάνει παιδιά γιατί πέθανε η αδελφή της από καρκίνο νωρίς και έχει μια ανιψιά. Την μεγάλωσε η ίδια και είναι σαν κόρη της».

«Στην πραγματική μου ζωή, πέρα από την κόρη μου που είναι η ζωή μου όλη, έχω μεγάλη αδυναμία στις ανιψιές μου. Είναι τα παιδιά της αδελφής μου που είχε χαθεί, όντως, οπότε η ταύτιση αυτή με τις ανιψιές μου… δεν τις βλέπω συχνά, γιατί έχουν και αυτές τις ζωές τους πια, αλλά πάντα είναι μια απίστευτη αδυναμία και ένας καημός» συμπλήρωσε, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή της Μάρτζυς Λαζάρου και του Δημήτρη Πανόπουλου στον ΣΚΑΪ.