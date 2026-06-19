Στο νοσοκομείο οδήγησε προσωπικά τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ο Μάκης Δελαπόρτας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το απόγευμα της Παρασκευής, θέλοντας να βάλει ένα οριστικό τέλος στις υπερβολές που κυκλοφορούν για την υγεία του γιου της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια και την πορεία της αποθεραπείας του στενού του φίλου.

Περιγράφοντας τις στιγμές της μεταφοράς του και την τρέχουσα κατάστασή του, ο Μάκης Δελαπόρτας τόνισε:

«Ο Γιάννης είναι κομμάτι της ζωής μου. Ήμουν κοντά του και πρόσφατα στο νοσοκομείο, εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο. Είναι εντάξει. Είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν υπάρχει κίνδυνος, παιδιά, μην ακούτε αυτά που γράφουν».

Τι συμβαίνει πραγματικά με την κατάσταση της υγείας του

Ο Μάκης Δελαπόρτας θέλησε να ρίξει τους τόνους γύρω από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, εξηγώντας τον ακριβή λόγο της ιατρικής επίσκεψης και ζητώντας παράλληλα διακριτικότητα από τα μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα δήλωσε στην κρατική τηλεόραση:

«Εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο για να κάνει κάποιες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν αλλά είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν είναι κάτι σοβαρό, που λέγεται και ξαναλέγεται και γράφεται. Μην τα κάνουμε όλα θέματα γιατί στενοχωριέται και εκείνος και δεν θέλω. Ο Γιάννης είναι μια χαρά».

Το νέο βιβλίο και η συγκίνηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Πέρα από τα ιατρικά ζητήματα, η καθημερινότητα των δύο ανδρών περιλαμβάνει και μια έντονη επαγγελματική κοινή πορεία, καθώς αυτή την περίοδο προετοιμάζουν μια νέα εκδοτική δουλειά αφιερωμένη στο παρελθόν.

Ο Μάκης Δελαπόρτας έδωσε μια γεύση από το κλίμα των συναντήσεών τους, προσθέτοντας:

«Πρόσφατα κάναμε και το συμβόλαιο για το βιβλίο, είναι δίπλα σ’ όλο αυτό. Μαζί επιλέγουμε τις φωτογραφίες, ποια μ’ αρέσει, ποια δεν μ’ αρέσει, “α, εδώ χαμογελάει” ή “εδώ κλαίει”. Κάπως συγκινείται με αυτή τη διαδικασία».