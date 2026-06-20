Η έναρξη της τουριστικής περιόδου έδωσε ισχυρή ώθηση στην αγορά εργασίας, με ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης να πρωταγωνιστούν στις προσλήψεις. Καμαριέρες, σερβιτόροι, μάγειρες και υπάλληλοι υποδοχής βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ζήτησης, καθώς ο κλάδος του τουρισμού επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως βασικός μοχλός απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας.

Με τον τουρισμό να ανεβάζει στροφές από τις αρχές της άνοιξης, η αγορά εργασίας κατέγραψε θεαματική αύξηση των νέων θέσεων απασχόλησης κατά το τρίμηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου, επιβεβαιώνοντας την καθοριστική συμβολή του κλάδου στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι όσο πλησίαζε η έναρξη της θερινής περιόδου τόσο αυξανόταν η ζήτηση για προσωπικό, κυρίως σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια και επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Στο επίκεντρο των προσλήψεων βρέθηκαν οι καμαριέρες, οι εργαζόμενοι στην υποδοχή ξενοδοχείων, οι μάγειρες και οι σερβιτόροι, ειδικότητες που παραδοσιακά παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες στελέχωσης πριν από την κορύφωση της τουριστικής κίνησης.

Η εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας. Τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν 17.211 νέες θέσεις, ενώ τον Μάρτιο η αγορά πέρασε σε σαφώς υψηλότερους ρυθμούς με 56.437 νέες θέσεις απασχόλησης. Η κορύφωση ήρθε τον Απρίλιο, όταν οι νέες προσλήψεις έφτασαν τις 145.209, επίδοση που ξεπέρασε κατά περισσότερες από 11.000 θέσεις την αντίστοιχη περσινή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειονότητα των νέων προσλήψεων αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Απρίλιο σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων συμβάσεων, ποσοστό 63%, ήταν πλήρους εργασίας, στοιχείο που δείχνει ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι επιδόσεις των επόμενων μηνών υπερκάλυψαν τη διαφορά, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική της αγοράς εργασίας παραμένει ισχυρή.

Τα στοιχεία για το σύνολο του 2025 ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα. Η μέση ετήσια απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,5% σε σχέση με το 2024, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 63.700 επιπλέον εργαζόμενους. Το ποσοστό απασχόλησης έφτασε πλέον στο 92% του εργατικού δυναμικού, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η βελτίωση δεν αφορά μόνο τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Η μερική απασχόληση συνέχισε να υποχωρεί, περιοριζόμενη στο 5,3% στο τέλος του 2025, έναντι 8,1% που είχε καταγραφεί τρία χρόνια νωρίτερα.

Θετική είναι και η εικόνα ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε με ρυθμό 2,6%, υπερτετραπλάσιο σε σχέση με το 0,6% που καταγράφηκε στους άνδρες, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, οι μισθωτοί αποτελούν πλέον το 72,5% των εργαζομένων, ποσοστό που συνιστά το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας.

Αν και ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο δημιουργό νέων θέσεων εργασίας, η θετική εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στη φιλοξενία και την εστίαση. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πρόσθεσε περίπου 45.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 31.200 θέσεις.

Σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση κατά 17.200 θέσεις εργασίας, αντανακλώντας τη γενικότερη ανάκαμψη της κατανάλωσης και των υπηρεσιών. Συνολικά, οι 13 από τους 21 βασικούς κλάδους της οικονομίας εμφάνισαν θετικό ισοζύγιο απασχόλησης στο τέλος του 2025, στοιχείο που δείχνει ότι η ενίσχυση της αγοράς εργασίας αποκτά πλέον ευρύτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο τουρισμός παραμένει η ατμομηχανή της απασχόλησης, συνεχίζοντας να δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο και να στηρίζει καθοριστικά την ελληνική οικονομία.