Η SpaceX του Έλον Μασκ σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λίγες μόλις ημέρες μετά την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά στις αμερικανικές αγορές.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η αποτίμηση της εταιρείας του Έλον Μασκ ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η εταιρεία έχει αναθέσει σε τράπεζες της Wall Street να προωθήσουν τη συναλλαγή σταθερού εισοδήματος στους επενδυτές.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι, κατά τις αρχικές συζητήσεις, η τιμολόγηση του 10ετούς ομολόγου αναμένεται να κυμανθεί περίπου 1,35 έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός ενδιάμεσου δανείου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνήψε η SpaceX τον Μάρτιο, αφότου ο Μασκ συγχώνευσε τη βαρυφορτωμένη με χρέη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του, την xAI, και την πλατφόρμα X με την εταιρεία πυραύλων.

Σημειώνεται, ότι η περιουσία του Έλον Μασκ ξεπέρασε το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στην εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της SpaceX.

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτινάχθηκε λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, με τον ίδιο να ελέγχει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η μετοχή άνοιξε προς διαπραγμάτευση στα 150 δολάρια, σε σύγκριση με την τιμή αρχικής δημόσιας προσφοράς των 135 δολαρίων ανά μετοχή. Τελευταία διαπραγματεύτηκε στα 164 δολάρια, καθιστώντας αυτή την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ με βάση τη χρηματιστηριακή αξία.