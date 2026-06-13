Την Παρασκευή, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Έλον Μασκ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, μετά από μια αρχική δημόσια προσφορά ρεκόρ της SpaceX, της εταιρείας του που ασχολείται με πυραύλους και τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία έκλεισε την ημέρα με αξία άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας την καθαρή περιουσία του Μασκ στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το ορόσημο, που απασχόλησε τα διεθνή πρωτοσέλιδα, υποδήλωνε την έλευση μιας νέας εποχής με έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, και ορισμένοι είχαν διάθεση για γιορτή, γράφουν οι New York Times. Στελέχη της JPMorgan Chase, μιας από τις τράπεζες που συμμετείχαν στην αρχική δημόσια προσφορά, σχεδίαζαν να δειπνήσουν με μπριζόλες Tomahawk πριν γιορτάσουν με ένα θεαματικό σόου φωτισμών στην κορυφή της έδρας της τράπεζας στην Park Avenue της Νέας Υόρκης.

Άλλοι ήταν λιγότερο ενθουσιασμένοι με την άφιξη του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο.

«Λόγος #1.000.000.000.000 για τον οποίο πρέπει να φορολογήσουμε τους πλούσιους», έγραψε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι στο X.

Reason #1,000,000,000,000 why we should tax the rich. https://t.co/ELgIUwwXns — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 12, 2026

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία επικρίνει εδώ και καιρό την ανισότητα του πλούτου, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό θα έπρεπε να εργαστεί πάνω από 11 εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει το επίπεδο πλούτου του Έλον Μασκ.

Elon Musk just became the world's first trillionaire.



The typical American household would have to work more than 11 MILLION years to make Elon Musk's level of wealth.



We need a wealth tax. — Elizabeth Warren (@SenWarren) June 12, 2026

Μπορεί να είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς σε έναν κόσμο με τουλάχιστον 3.300 δισεκατομμυριούχους – με περισσότερους από 900 μόνο στις ΗΠΑ – αλλά πριν από λίγο καιρό, κανείς δεν είχε συναντήσει ποτέ δισεκατομμυριούχο.

Αυτό άλλαξε στις 29 Σεπτεμβρίου 1916. Εκείνη την ημέρα, ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ, ο πετρελαϊκός μεγιστάνας της «Χρυσής Εποχής», έγινε δισεκατομμυριούχος, ο πρώτος στην Αμερική και σχεδόν σίγουρα ο πρώτος στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μακνάιτ Νίκολς, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ο οποίος έχει μελετήσει εκτενώς τη «Χρυσή Εποχή».

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια το 1916 ισοδυναμεί σήμερα με περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τζον Ντ. Ροκφέλερ

Όπως ανέφερε η εφημερίδα The New York Times στην πρώτη της σελίδα εκείνη την εποχή, ο Ροκφέλερ είχε φτάσει αυτό το ορόσημο μετά από μια άνθηση των μετοχών της Standard Oil που ώθησε τις τιμές πάνω από τα 2.000 δολάρια ανά μετοχή.

Και, όπως και η αντίδραση στον Μασκ, μια δημόσια εμμονή με τον πλούτο – που οδηγείται τόσο από την επιθυμία για αυτόν όσο και από την αποστροφή για τις υπερβολές του – οδήγησε σε μια γοητεία για τη νέα θέση του Ροκφέλερ, σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκολς, ο οποίος σημείωσε ότι υπήρχαν κατατάξεις των πλουσίων εκείνη την εποχή παρόμοιες με τη φημισμένη λίστα που διατηρεί το Forbes.

«Οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν πραγματικά με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς σήμερα, λέγοντας: “Ω, ουάου, τώρα θα έχει διπλάσια περιουσία από τον επόμενο πλουσιότερο άνθρωπο στη λίστα”», είπε.

Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πιθανότατα δεν είχαν ιδέα πόσο πλούσιος ήταν στην πραγματικότητα ένας δισεκατομμυριούχος, όπως και σήμερα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να φανταστούν έναν τρισεκατομμυριούχο.

«Νομίζω ότι ένας δισεκατομμυριούχος τότε είναι σαν έναν τρισεκατομμυριούχο σήμερα», είπε ο καθηγητής Νίκολς. «Απλά δεν μπορείς να συλλάβεις τόσα πολλά μηδενικά».

Ο μέσος άνθρωπος το 1916, είπε, δεν θα ήταν ευχαριστημένος που ένας δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε ξαφνικά στην εθνική σκηνή, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής περιόδου – της Προοδευτικής Εποχής – κατά την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποτίθεται ότι έπρεπε να περιορίσει τις ακρότητες του πλούτου.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι ο Ροκφέλερ έγινε δισεκατομμυριούχος, τουλάχιστον εν μέρει, επειδή είχε αναγκαστεί να διαλύσει τη Standard Oil το 1911 σε δεκάδες μικρότερες εταιρείες, οι οποίες απέκτησαν μεγάλη αξία τα επόμενα χρόνια.

Περίπου 100 χρόνια πριν από τον Ροκφέλερ, ο Τζον Τζέικομπ Άστορ, ο οποίος είχε κάνει την περιουσία του στον τομέα των ακινήτων της Νέας Υόρκης, έγινε ο πρώτος εκατομμυριούχος της Αμερικής.

Το πότε ακριβώς έφτασε σε αυτό το ορόσημο είναι λίγο ασαφές, αλλά ο καθηγητής Νίκολς ανέφερε ότι πιθανότατα ήταν στα μέσα της ζωής του, ή περίπου τη δεκαετία του 1820.

Όταν πέθανε το 1848, η περιουσία του ανερχόταν σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων δεν αποτελούσε τόσο μεγάλο πρόβλημα εκείνη την εποχή, είπε ο καθηγητής Νίκολς, και ο πλούτος του Άστορ δεν έγινε αντικείμενο σκανδαλοθηρίας όπως αυτός του Ροκφέλερ ή του Μασκ.

Λίγοι απλοί άνθρωποι θα γνώριζαν την έκταση του πλούτου του Άστορ. Ο Άστορ, φυσικά, δεν ήταν ο τελευταίος εκατομμυριούχος, και έχουμε δει εκατοντάδες Ροκφέλερ στις ΗΠΑ – τουλάχιστον όσον αφορά τον πλούτο τους – από το θάνατό του το 1937.

Πότε, λοιπόν, θα δούμε έναν άλλον τρισεκατομμυριούχο;

Ο καθηγητής Νίκολς πιστεύει ότι θα συμβεί σύντομα και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η αιτία.

«Υποψιάζομαι ότι στο πολύ κοντινό μέλλον θα δούμε, μέσω των αρχικών δημόσιων προσφορών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, έναν άλλο τρισεκατομμυριούχο», είπε.