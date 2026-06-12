Ο Έλον Μασκ κατέκτησε και επίσημα τον τίτλο του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο, καθώς η προσωπική του περιουσία ξεπέρασε το ιστορικό όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της SpaceX, η οποία κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Το εκρηκτικό ξεκίνημα στο ταμπλό και η σύγκριση με τους κολοσσούς

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης την Παρασκευή έφερε άνοδο 11% για τη μετοχή της SpaceX, η οποία άνοιξε στα 150 δολάρια, αφήνοντας πίσω την αρχική τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων.

Με αυτό το επίπεδο τιμής, η συνολική αποτίμηση της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης προσέγγισε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τη συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία αμερικανικών κολοσσών όπως η Walmart και η General Motors.

Η αρχική αυτή άνοδος σταθεροποίησε τον Έλον Μασκ στο ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων καθαρής περιουσίας. Για να διατηρηθεί ο επιχειρηματίας πάνω από αυτό το επίπεδο, η μετοχή θα πρέπει πλέον να παραμείνει πάνω από το όριο των 138 δολαρίων.

Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο και για άλλες ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης να επιδιώξουν την είσοδό τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η δημόσια εγγραφή της εταιρείας αναμένεται να αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων εκ των έσω, καθώς εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερους από 4.000 νέους εκατομμυριούχους ανάμεσα σε νυν και πρώην εργαζομένους της.

Διαδικασίες εξπρές και η σύγκριση με τους «Magnificent 7»

Η κοινοπραξία των συμβούλων και η διοίκηση της εταιρείας κινήθηκαν με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από τα συνηθισμένα τραπεζικά δεδομένα. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες οι επενδυτές μαθαίνουν την κατανομή των μετοχών τους σε μια δημόσια εγγραφή (IPO) λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο καμπανάκι της συνεδρίασης, στην περίπτωση της SpaceX ορισμένα μεγάλα χαρτοφυλάκια είχαν ήδη ενημερωθεί από τις 6:30 το πρωί.

Αντίστοιχη ταχύτητα σημειώθηκε και στην έναρξη των συναλλαγών. Εταιρείες τέτοιου μεγέθους ξεκινούν να διαπραγματεύονται νωρίς το απόγευμα, όπως συνέβη τον περασμένο μήνα με την εταιρεία τσιπ Cerebras που βγήκε στην αγορά γύρω στη 1 μ.μ. Αντίθετα, η SpaceX ξεκίνησε τις συναλλαγές της πριν από το μεσημέρι.

Ιστορικά, και οι επτά τεχνολογικοί γίγαντες της λεγόμενης ομάδας «Magnificent 7» (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla και Nvidia) κατέγραψαν κέρδη κατά την παρθενική τους ημέρα στο χρηματιστήριο.

Η πιο συγκρατημένη πρεμιέρα ανήκε στη Meta το 2012 με άνοδο μόλις 1%, πριν υποχωρήσει κατά 30% τους επόμενους 12 μήνες. Στον αντίποδα, η Nvidia είχε πραγματοποιήσει το πιο εντυπωσιακό ντεμπούτο το 1999, με άλμα άνω του 60% την πρώτη ημέρα και συνολικά κέρδη 273% μέσα σε έναν χρόνο.

Φρενίτιδα στην Times Square για το ιστορικό ντεμπούτο

Το κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε έντονα και στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Επισκέπτες που βρίσκονταν στην πόλη για το Παγκόσμιο Κύπελλο και περνούσαν από την Times Square για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, αναμείχθηκαν με τα μεγάλα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τις οθόνες με την πορεία της μετοχής.

Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονταν και ορισμένοι από τους πρώτους επενδύτες που είχαν στηρίξει το όραμα του Έλον Μασκ. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς απέφυγαν συστηματικά να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους, η λήξη της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης τους βρίσκει με θεαματικά αυξημένα τα περιουσιακά τους στοιχεία.