Την ώρα που η διεθνής συζήτηση για τα «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ έχει αναδείξει ξανά τη δύναμη των κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων, η Τουρκία αυξάνει τα τέλη διέλευσης στο στενό του Βοσπόρου και στα Δαρδανέλια. Από την 1η Ιουλίου, τα εμπορικά πλοία που περνούν χωρίς στάση σε τουρκικό λιμάνι θα πληρώνουν σχεδόν 15% ακριβότερα.

Η Άγκυρα αυξάνει τα τέλη σε Βόσπορο και Δαρδανέλια

Η Τουρκία αυξάνει από την 1η Ιουλίου τα τέλη που επιβάλλει στα εμπορικά πλοία τα οποία πραγματοποιούν απευθείας διέλευση από το στενό του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια, χωρίς να προσεγγίζουν τουρκικό λιμάνι.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, γνωστοποιώντας ότι η χρέωση θα αυξηθεί από τα 5,83 δολάρια στα 6,70 δολάρια ανά καθαρό τόνο. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 14,9% και αφορά τη βάση υπολογισμού που σχετίζεται με την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου, όχι με το βάρος του φορτίου που μεταφέρει.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά τη συζήτηση για το αν το Ιράν μπορεί να επιβάλλει τέλη ή «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, η Τουρκία κινείται στη δική της στρατηγική θαλάσσια αρτηρία και ανεβάζει την τιμή διέλευσης από τα περάσματα που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο.

Βόσπορος και Ελλήσποντος: Τα περάσματα που κάνουν την Τουρκία αναντικατάστατη

Το στενό του Βοσπόρου διασχίζει την Κωνσταντινούπολη και συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Τα Δαρδανέλια, γνωστά ιστορικά και ως Ελλήσποντος, συνδέουν τη Θάλασσα του Μαρμαρά με το Αιγαίο και, μέσω αυτού, με τη Μεσόγειο.

Πρακτικά, κάθε εμπορικό πλοίο που κινείται από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο περνά από αυτά τα δύο περάσματα. Δεν υπάρχει ισοδύναμη θαλάσσια εναλλακτική.

Αυτό είναι το μεγάλο γεωγραφικό πλεονέκτημα της Άγκυρας. Σε μια εποχή όπου η ναυτιλία, η ενέργεια, τα σιτηρά, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι αλυσίδες εφοδιασμού εξαρτώνται από κρίσιμες θαλάσσιες διόδους, η Τουρκία αυξάνει το οικονομικό αντίτιμο της θέσης της.

Τι προβλέπει η Συνθήκη του Μοντρέ

Η διέλευση από τον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια ρυθμίζεται από τη Συνθήκη του Μοντρέ, η οποία υπογράφηκε στην Ελβετία στις 20 Ιουλίου 1936. Η Συνθήκη κατοχυρώνει την ελευθερία διέλευσης των εμπορικών πλοίων σε περίοδο ειρήνης, αλλά επιτρέπει στην Τουρκία να εισπράττει τέλη για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, φάρους, βοηθήματα ναυσιπλοΐας και υπηρεσίες διάσωσης.

Στο κείμενο της Συνθήκης, τα ποσά αναφέρονται σε χρυσά φράγκα, ένα ιστορικό νομισματικό μέτρο. Η Τουρκία μετατρέπει αυτή την αξία σε δολάρια με βάση συντελεστή που καθορίζει η ίδια. Αυτός ο μηχανισμός δίνει στην Άγκυρα το περιθώριο να αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις, παρουσιάζοντας τις αυξήσεις ως τεχνική εφαρμογή του Μοντρέ.

Από τα 80 σεντς στα 6,70 δολάρια

Η νέα αύξηση δεν είναι μεμονωμένη. Είναι το τελευταίο βήμα σε μια σειρά ανατιμήσεων που ξεκίνησε το 2022. Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, από το 1983 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, η Τουρκία χρέωνε τα εμπορικά πλοία 80 σεντς ανά καθαρό τόνο. Μετά από 39 χρόνια χωρίς αναπροσαρμογή, προεδρική απόφαση ανέβασε τη χρέωση στα 4,08 δολάρια.

Ακολούθησαν νέες αυξήσεις:

4,42 δολάρια τον Ιούλιο του 2023

5,07 δολάρια τον Ιούλιο του 2024

5,83 δολάρια τον Ιούλιο του 2025

6,70 δολάρια από την 1η Ιουλίου

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, το κόστος ανά καθαρό τόνο έχει αυξηθεί πάνω από οκτώ φορές σε σχέση με το επίπεδο που ίσχυε πριν από τον Οκτώβριο του 2022.

Τα έσοδα απογειώθηκαν

Η οικονομική διάσταση εξηγεί πολλά. Πριν από την αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού, η Τουρκία είχε εισπράξει 38 εκατ. δολάρια από τις διελεύσεις στο δωδεκάμηνο από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022. Μετά τις αυξήσεις, τα έσοδα εκτοξεύθηκαν. Για το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, η Άγκυρα αναμένει να εισπράξει 254 εκατ. δολάρια, έναντι 223 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη περίοδο.

Η νέα τιμή των 6,70 δολαρίων αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα, αν και ο Τούρκος υπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένη πρόβλεψη για το επόμενο δωδεκάμηνο. Με άλλα λόγια, η Τουρκία δεν χρειάζεται να δημιουργήσει νέα υποδομή για να αυξήσει τα έσοδά της. Αρκεί να τιμολογήσει ακριβότερα ένα πέρασμα που η διεθνής ναυτιλία δεν μπορεί εύκολα να παρακάμψει.

Η σκιά του Ορμούζ

Η απόφαση της Άγκυρας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Το Ιράν έχει θέσει θέμα χρεώσεων για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, καθώς από εκεί περνά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Τουρκία δεν αντιγράφει νομικά το ιρανικό μοντέλο. Στην περίπτωση του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, οι χρεώσεις προβλέπονται από τη Συνθήκη του Μοντρέ. Πολιτικά, όμως, η σύγκριση είναι αναπόφευκτη.

Μετά τη συζήτηση για το Ορμούζ, ο Ερντογάν δείχνει να υπενθυμίζει ότι και η Τουρκία κάθεται πάνω σε έναν θαλάσσιο διάδρομο τεράστιας σημασίας. Και όταν η παγκόσμια συγκυρία ανεβάζει την αξία των περασμάτων, η Άγκυρα σπεύδει να ανεβάσει και τον λογαριασμό.

Ο Ερντογάν μετατρέπει τη γεωγραφία σε έσοδο

Η αύξηση μπορεί να παρουσιαστεί ως λογιστική αναπροσαρμογή. Στην πραγματικότητα, όμως, έχει σαφές γεωπολιτικό βάρος. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει ότι η Τουρκία ελέγχει την έξοδο της Μαύρης Θάλασσας προς τη Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πάνω σε διαδρομές που συνδέονται με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τα σιτηρά, την ενέργεια, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέση Ανατολή.

Η Άγκυρα δεν χρειάζεται να κλείσει τον Βόσπορο ή τα Δαρδανέλια για να δείξει τη σημασία της. Αρκεί να υπενθυμίσει ότι η διέλευση έχει κόστος και ότι η γεωγραφική θέση της Τουρκίας μπορεί να αποφέρει πολιτικά και οικονομικά κέρδη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση σχεδόν 15% μοιάζει με μήνυμα προς τη διεθνή ναυτιλία, αλλά και προς τις μεγάλες δυνάμεις: τα κρίσιμα περάσματα δεν είναι απλώς γραμμές στον χάρτη. Είναι εργαλεία ισχύος.

Τι σημαίνει για τη ναυτιλία

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η αύξηση από τα 5,83 στα 6,70 δολάρια ανά καθαρό τόνο σημαίνει άμεση επιβάρυνση. Το τελικό κόστος εξαρτάται από την καθαρή χωρητικότητα κάθε πλοίου. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλοίο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός. Η αύξηση δύσκολα θα αλλάξει τις βασικές θαλάσσιες διαδρομές, καθώς για τα πλοία που κινούνται από και προς τη Μαύρη Θάλασσα δεν υπάρχει πρακτική εναλλακτική αντίστοιχης αξίας. Ωστόσο, προσθέτει ακόμη ένα κόστος σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία αντιμετωπίζει ακριβότερες ασφαλίσεις, γεωπολιτικούς κινδύνους, ενεργειακή αβεβαιότητα και διαρκείς πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η αύξηση των τελών σε Βόσπορο και Δαρδανέλια δείχνει κάτι μεγαλύτερο από μια απλή οικονομική απόφαση. Τα θαλάσσια περάσματα επιστρέφουν ως κέντρα ισχύος. Το Ορμούζ, το Σουέζ, ο Βόσπορος, τα Δαρδανέλια, η Ερυθρά Θάλασσα και η Μαύρη Θάλασσα δεν είναι πια μόνο διαδρομές εμπορίου. Είναι σημεία πίεσης, διαπραγμάτευσης και εσόδων.

Η Τουρκία βλέπει τη συγκυρία και κινείται γρήγορα. Με τη νέα αύξηση, η Άγκυρα στέλνει διπλό μήνυμα: αφενός ότι σκοπεύει να εισπράξει περισσότερα από τη διέλευση των εμπορικών πλοίων, αφετέρου ότι η γεωγραφία της δεν θα προσφέρεται φθηνά σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για μια απλή τιμολογιακή αναπροσαρμογή ή για την αρχή μιας πιο επιθετικής αξιοποίησης του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων ως γεωπολιτικού εργαλείου.