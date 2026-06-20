Με το βλέμμα στην εκπνοή των προθεσμιών παραγραφής, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους, επιδιώκοντας να κλείσει χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις πριν χαθεί οριστικά το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα. Την ίδια ώρα που τα ειδικά ελεγκτικά συνεργεία πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην αγορά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις παλιές υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρώτο ορόσημο είναι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ καλούνται να αποστείλουν στην κεντρική διοίκηση της ΑΑΔΕ αναλυτικές λίστες με όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που οδηγούνται σε παραγραφή. Από αυτές θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα όσες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον και αυξημένες πιθανότητες αποκάλυψης αδήλωτης φορολογητέας ύλης.

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκεται το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, μέσω του οποίου οι ελεγκτές διασταυρώνουν τις τραπεζικές κινήσεις με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να εντοπιστούν αδικαιολόγητες προσαυξήσεις περιουσίας, αδήλωτα εισοδήματα και ποσά που δεν φορολογήθηκαν.

Με την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, θα αρχίσει η αποστολή των πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα για παλαιές φορολογικές υποθέσεις.

Υποθέσεις υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος

Στη λίστα των ελέγχων περιλαμβάνονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικές αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα μισθώματα, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Οι οδηγίες προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες είναι σαφείς: να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων να έχουν κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους έως τις αρχές Δεκεμβρίου, πριν από την οριστική παραγραφή των σχετικών υποθέσεων.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Οι ελεγκτές θα αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμη πηγή πληροφόρησης. Συγκεκριμένα θα διασταυρωθούν:

τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων, οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,

στοιχεία για τεκμήρια διαβίωσης, αγορές περιουσιακών στοιχείων και τα δεδομένα του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ,

πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί μέσω της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό,

κάθε διαθέσιμο στοιχείο που προέρχεται από τρίτους φορείς.

Οι υποθέσεις που «κλείνουν» στο τέλος του 2026

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, οι οποίες υπάγονται στον κανόνα της πενταετούς παραγραφής. Εφόσον δεν είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 και η ΑΑΔΕ διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν φορολογητέα ύλη, θα προχωρήσει στην έκδοση πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εφόσον η οφειλή υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Παράλληλα, ελέγχονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που παραγράφονται στο τέλος του έτους, επιχειρήσεις που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες τους, φορολογούμενοι που απέκρυψαν αναδρομικές αποδοχές οι οποίες εισπράχθηκαν το 2020, καθώς και οι εκκρεμότητες από τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί το τελευταίο χρονικό ορόσημο για τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, εάν μέχρι τότε δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο η πράξη καταλογισμού φόρου ή προστίμου, το Δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να διεκδικήσει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.