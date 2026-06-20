Στην τελική ευθεία περνά η εφαρμογή ενός νέου πακέτου παρεμβάσεων οικονομικής στήριξης, που αφορά νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες, οφειλέτες και συνταξιούχους.

Τα μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή.

Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις είχαν ανακοινωθεί τον Μάρτιο από τον Πρωθυπουργό, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Eurostat, που επιβεβαίωσαν τη δημοσιονομική υπεραπόδοση της Ελλάδας για το 2025.

«Η πολιτική του οικονομικού επιτελείου στρατηγικά παραμένει η διανομή του πλεονάσματος με τρόπο δίκαιο. Ενός πλεονάσματος που δεν βασίζεται όπως λέει η αντιπολίτευση στους φόρους- πολύ περισσότερο τους έμμεσους- αλλά στην ανάπτυξη, την τόνωση των επενδύσεων και φυσικά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και φυσικά δεν πρόκειται για προεκλογικές παροχές καθώς αταλάντευτα ξεκαθαρίζουμε έναν εκλογικό ορίζοντα έως την άνοιξη του 2027. Οι φιλολαϊκές μας πολιτικές είναι αποσυνδεδεμένες από το πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου καθώς και πέρυσι δώσαμε σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο καλπών. Είμαστε full time φιλολαϊκοί κι όχι part time» αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Πληρωμές από τον Ιούνιο

Στην κορυφή της λίστας των μέτρων που θα εφαρμοστούν άμεσα βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου, η καταβολή της προβλέπεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και, σε κάθε περίπτωση, έως τις 30 Ιουνίου.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια και στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026, έως και τις 31 Ιουλίου, δηλαδή ακόμη και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόδοσης ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να ακολουθήσει η καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές παροχές.

Τα μέτρα που ξεκινούν από την 1η Ιουλίου

Από την 1η Ιουλίου ενεργοποιείται η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ύψους 300 ευρώ τον μήνα, για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές, σε θέσεις όπου προβλέπεται προσωπική διαφορά.

Η νέα παροχή θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, υπάλληλος που λαμβάνει προσωπική διαφορά 200 ευρώ θα τη δει να μηδενίζεται από τον Ιούλιο, ενώ ταυτόχρονα θα έχει μόνιμη αύξηση 100 ευρώ στις αποδοχές του. Το μέτρο θα ισχύει και για όσους προσλαμβάνονται στο εξής στις συγκεκριμένες θέσεις.

Αύξηση του ακατάσχετου

Με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τέλος Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου, ενεργοποιείται και η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα. Το όριο ανεβαίνει από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς ιδιώτες, όπως τράπεζες ή προμηθευτές, και απελευθερώνει έως 350 ευρώ επιπλέον τον μήνα, δηλαδή έως 4.200 ευρώ τον χρόνο. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς μέτρων είσπραξης, αλλά και όσους είναι κοντά στην επιβολή κατασχέσεων.

Η δυνατότητα ισχύει για έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει ως ακατάσχετο τόσο στην ΑΑΔΕ όσο και στην τράπεζά τους.

Διέξοδος για οφειλέτες με δεσμευμένους λογαριασμούς

Μέσα στον Ιούλιο, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής, τίθεται σε ισχύ και η νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Οι οφειλέτες θα μπορούν να πετύχουν την αποδέσμευση των λογαριασμών τους, εφόσον καταβάλουν το 1/4 της οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Πρόκειται για παρέμβαση που δίνει άμεση ανάσα σε όσους βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με κατασχέσεις.

Νέα ρύθμιση 72 δόσεων στην ΑΑΔΕ

Μετά τη δημοσίευση του νόμου ενεργοποιείται και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Με τη ρύθμιση αυτή, οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε βάθος έως έξι ετών, αντί για τα δύο χρόνια που προβλέπει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2024, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας myAADE, όπου θα εμφανιστεί η σχετική επιλογή.

Με την ένταξη στη ρύθμιση, ο οφειλέτης θα μπορεί να ανακτά άμεσα αποδεικτικό ενημερότητας, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η πρώτη καταβολή πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από την αίτηση, διαφορετικά η ρύθμιση χάνεται.

Ανάλογη ρύθμιση για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Παράλληλα, προβλέπεται αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων και για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν ήταν σε ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και έχουν ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ.

Ανοίγει ο εξωδικαστικός για μικρότερα χρέη

Στα τέλη Ιουλίου ανοίγει και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ, οι οποίοι μέχρι σήμερα αποκλείονταν αυτομάτως από τα «κουρέματα» και τις πολυετείς ρυθμίσεις.

Η νέα διάταξη μειώνει το ελάχιστο όριο ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς.

Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στην πλατφόρμα.

Νέος κύκλος παρεμβάσεων από τον Σεπτέμβριο

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και πρόσθετα μέτρα στήριξης, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μετά το καλοκαίρι. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η δεύτερη φάση των παρεμβάσεων, με επίκεντρο την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, την επιδότηση δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς και την αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους.

Η ενίσχυση αυτή αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ, ενώ προβλέπονται και διευρυμένα κριτήρια, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

«Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουμε ως κυβέρνηση στην κοινωνία, λίγους μήνες πριν τη ΔΕΘ. Μήνυμα στήριξης σειράς κοινωνικών ομάδων. Μήνυμα που αποτυπώνει καθαρά την πρόθεση παροχής βοήθειας σε συνταξιούχους, οικογένειες, παιδιά, με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων στέγασης αλλά και δράσεις για όσους αναζητούν διεξόδους από τα ιδιωτικά τους χρέη» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.