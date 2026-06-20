Συναγερμός έχει σημάνει στην Αυστραλία μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος της γρίπης των πτηνών H5N1 στην ηπειρωτική χώρα. Το κρούσμα εντοπίστηκε σε θαλάσσιο πτηνό που βρέθηκε την Παρασκευή σε απομακρυσμένη περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η κυβέρνηση της Καμπέρας ανακοίνωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσει τυχόν εξάπλωση του ιού, ενώ ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε πως «οι υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή».

«Αυτό είναι ανησυχητικό», δήλωσε σήμερα ο Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνησή θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση».

Εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το θαλασσοπούλι, ένα καφέ σκούα που εντοπίστηκε ενώ νοσούσε κοντά στην Έσπερανς, έφερε το θανατηφόρο στέλεχος του ιού. Η περιοχή βρίσκεται περίπου 570 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Περθ, της πρωτεύουσας της Δυτικής Αυστραλίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η μόλυνση ανθρώπων από τον ιό αυτόν παραμένει σπάνια. Ωστόσο ο εντοπισμός του εξαιρετικά παθογενούς αυτού στελέχους της γρίπης των πτηνών έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τις προμήθειες τροφίμων και προκαλώντας αύξηση των τιμών.

Ο ιός αυτός δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε πουλερικά ή εν γένει στο αγροτικό σύστημα της χώρας, διευκρίνισε η υπουργός Γεωργίας της Αυστραλίας, Τζούλι Κόλινς, αν και ένας μακρονήκτης ή γίγαντας πετρίτης, άλλο πτηνό που νοσούσε και βρέθηκε στην ίδια περιοχή, επίσης διεγνώσθη θετικός στον ιό.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για μαζική θνητότητα και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι βρίσκεται στα πουλερικά ή στο αγροτικό μας σύστημα», πρόσθεσε η Κόλινς σε δηλώσεις που έκανε από την πρωτεύουσα Καμπέρα και μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα.

Στις προσπάθειές της κατά της γρίπης των πτηνών, η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στα αγροκτήματα, τους διαγνωστικούς ελέγχους σε πτηνά στις ακτές, τους εμβολιασμούς ευάλωτων ειδών και τις ασκήσεις για την εφαρμογή σχεδίων αντίδρασης.

Την Παρασκευή οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι το μεταναστευτικό καφέ σκούα, που βρέθηκε στο εθνικό πάρκο Cape Le Grand National Park στη Δυτική Αυστραλία, διεγνώσθη θετικό σε τεστ για τον ιό και ότι ανέμεναν επιβεβαίωση της διάγνωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.