Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Ιουνίου στο Μόναχο, όταν εμπορευματικός συρμός εκτροχιάστηκε και έπεσε από γέφυρα υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες.

Από το περιστατικό ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Δύο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα από ύψος περίπου πέντε μέτρων.

Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.

Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.

Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k — Mediaservice Novotny (@MSNovotny) June 20, 2026

Το είδος του φορτίου που μετέφερε ο εμπορευματικός συρμός δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι στο φορτίο δεν περιλαμβάνονταν επικίνδυνα υλικά, ενώ δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

A Monaco di Baviera, durante la notte, due vagoni vuoti di un treno merci sono caduti da un ponte, precipitando per circa cinque metri. C’è un ferito gravissimo. L’incidente è accaduto su una linea non interessata al traffico passeggeri a Milbertshofen. Foto dpa. pic.twitter.com/SCAVtgEN4b — Jeanne Perego 🥨 (@jeperego) June 20, 2026

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ο χρόνος που θα χρειαστεί για την ανάσυρση των βαγονιών, ενώ τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό έως αύριο.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε τμήμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα στα επιβατικά δρομολόγια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.