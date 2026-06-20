Ο λαγοκέφαλος, το ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος που τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες, έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για ψαράδες, επιστήμονες και περιβαλλοντικούς φορείς.

Τώρα, σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Ρόδο και φιλοδοξεί να αποκτήσει πανελλαδική διάσταση, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια οργανωμένη προσπάθεια περιορισμού του πληθυσμού του εισβολικού είδους και προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η δράση, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, βασίζεται στη συμμετοχή ψαράδων από ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι καλούνται να αλιεύουν λαγοκέφαλους, να καταγράφουν τα αλιεύματά τους και να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση της εξάπλωσης του είδους.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας, στόχος δεν είναι απλώς η ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά η δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης που θα παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την πραγματική έκταση του προβλήματος.

Ο τοξικός εισβολέας της Μεσογείου

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα εισβολικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στη Μεσόγειο. Προήλθε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ανατολική Μεσόγειο στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη σχεδόν τη λεκάνη της Μεσογείου, φτάνοντας πλέον ακόμη και στις βορειότερες περιοχές της.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά προσαρμοστικό θηρευτή, ο οποίος καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ψαριών, μαλακίων και καρκινοειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των τοπικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, καταστρέφει δίχτυα και αγκίστρια και μειώνει σημαντικά τα εισοδήματα των επαγγελματιών αλιέων.

Απειλή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην οικολογική και οικονομική διάσταση. Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες φυσικές νευροτοξίνες που είναι γνωστές στην επιστήμη. Η κατανάλωσή του μπορεί να αποβεί μοιραία, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η τοξίνη του είναι εξαιρετικά ισχυρή και δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα ή την κατάψυξη.

Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών λουομένων και αλιέων από τα εξαιρετικά δυνατά δόντια του ψαριού. Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ επισημαίνουν ότι ορισμένα άτομα μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 κιλά βάρος, ενώ η παρουσία τους γίνεται ολοένα και συχνότερη σε περιοχές όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν άγνωστα.

Από τη Ρόδο σε όλη την Ελλάδα

Η Ρόδος βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή του προβλήματος. Οι επαγγελματίες ψαράδες των Δωδεκανήσων ήταν από τους πρώτους που διαπίστωσαν τη μαζική παρουσία του είδους, ενώ σήμερα οι αναφορές επεκτείνονται από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο μέχρι τον Σαρωνικό και τις ακτές της Πελοποννήσου.

Η νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων της θάλασσας. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς συμμετέχουν από κοινού στη δράση, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συλλογική προσπάθεια και όχι αποσπασματικές κινήσεις. Παράλληλα, η καταγραφή των αλιευμάτων αναμένεται να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για την περαιτέρω εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

Οι επιστήμονες αναζητούν λύσεις

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα εξετάζει διάφορους τρόπους διαχείρισης του πληθυσμού του είδους. Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα έχουν μελετήσει ακόμη και τη δυνατότητα αξιοποίησης του λαγοκέφαλου ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές ή για φαρμακευτικές εφαρμογές, με στόχο να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συστηματική αλίευσή του.

Παράλληλα, οι ψαράδες ζητούν εδώ και χρόνια την ενίσχυση προγραμμάτων αποζημίωσης και επιδότησης της αλίευσης λαγοκέφαλων, υποστηρίζοντας ότι το κόστος διαχείρισης παραμένει υψηλό και οι υπάρχουσες παρεμβάσεις δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η έκταση του προβλήματος.

Ένας αγώνας που αφορά όλους

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας ευνοούν περαιτέρω την εξάπλωση του είδους στη Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, η καταπολέμηση του λαγοκέφαλου δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικά ζήτημα των ψαράδων, αλλά μία συνολική περιβαλλοντική πρόκληση που αφορά τη βιοποικιλότητα, την αλιεία, τον τουρισμό και τη δημόσια υγεία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Ρόδο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα συντονισμένης δράσης απέναντι σε έναν από τους πιο επικίνδυνους θαλάσσιους εισβολείς της Μεσογείου. Οι συμμετέχοντες μπορεί να διαγωνίζονται συμβολικά, όμως, όπως λένε οι ίδιοι, ο πραγματικός στόχος είναι ένας: πιο καθαρές και πιο υγιείς ελληνικές θάλασσες για τις επόμενες γενιές.