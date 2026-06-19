Στην έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες εστίασε το πρωί της Παρασκευής 19/6 η διευθύντρια Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», Αναστασία Μήλιου.

Όπως εξήγησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Αναστασία Μήλιου, «υπάρχει παραπληροφόρηση γύρω από την παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες», ενώ τόνισε ότι κανένα ψάρι δεν επιτίθεται σε άνθρωπο, εκτός αν η συμπεριφορά του έχει αλλοιωθεί, αναφέροντας περιπτώσεις όπου ο λαγοκέφαλος ταΐζεται ή χαϊδεύεται από ανθρώπους, οδηγώντας σε ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις.

«Το πρόβλημα των λαγοκέφαλων είναι για τους ψαράδες. Σε μια χώρα που δεν διαχειριζόμαστε την αλιεία, που ψαρεύουμε εντατικά τα είδη που θα έτρωγαν τους λαγοκέφαλους και δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς ούτως ή άλλως, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την αλιεία και με τις θάλασσές μας. Για τους λουόμενους θεωρώ ότι είναι μια τεράστια υπερβολή. Στο 99,5% της ελληνικής ακτογραμμής δεν έχουμε πρόβλημα», σημείωσε.

Ως λύσεις, η κυρία Μήλιου πρότεινε την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων διαχείρισης της αλιείας, την παρακολούθηση των εισβολικών ειδών και την υποστήριξη των ψαράδων, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για υγιείς θάλασσες και λιγότερο πανικό, καθώς ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου δεν έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.