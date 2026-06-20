Η Παραγουάη πέτυχε μία νίκη που τη διατηρεί ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, λυγίζοντας με 1-0 την Τουρκία για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το γρήγορο γκολ του Γκαλάρζα αποδείχθηκε αρκετό για τους Νοτιοαμερικανούς, οι οποίοι χρειάστηκε να καταθέσουν τεράστια ψυχικά αποθέματα, καθώς από τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους αγωνίζονταν με δέκα ποδοσφαιριστές. Παρά τη διαρκή πίεση που δέχθηκαν μετά την ανάπαυλα, άντεξαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον «τελικό» της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Αυστραλία.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν ιδανικό για την Παραγουάη. Πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα, ένα λάθος των Τούρκων στον χώρο του κέντρου έδωσε την ευκαιρία στους Νοτιοαμερικανούς να χτυπήσουν. Ο Πίτα έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Γκαλάρζα, ο οποίος με δυνατό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το χρονόμετρο έδειχνε μόλις 65 δευτερόλεπτα, με το τέρμα αυτό να αποτελεί το πιο γρήγορο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Η Τουρκία προσπάθησε να ανασυνταχθεί άμεσα και σταδιακά πήρε τον έλεγχο της κατοχής. Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, όμως δυσκολευόταν να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη των αντιπάλων της. Η πρώτη ουσιαστική απειλή ήρθε στο 14ο λεπτό, όταν ο Γκιουλέρ βρέθηκε σε θέση βολής λίγο έξω από την περιοχή, αλλά το τελείωμά του δεν βρήκε στόχο.

Οι Τούρκοι συνέχισαν να ψάχνουν τον δρόμο προς την ισοφάριση, χωρίς όμως να δημιουργούν πολλές καθαρές ευκαιρίες. Στο 30’ ο Γιλντίζ επιχείρησε ένα θεαματικό γυριστό σουτ, το οποίο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Χιλ. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η σημαντικότερη στιγμή τους στο πρώτο ημίχρονο. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Τσαλχάνογλου, ο Μουλντούρ πήδηξε πιο ψηλά από όλους και έπιασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα βρήκε πρώτα το οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια το κάθετο, με την τύχη να γυρίζει την πλάτη στην Τουρκία.

Από την άλλη πλευρά, η Παραγουάη έδειχνε κάθε φορά ικανή να δημιουργήσει προβλήματα όταν έβγαινε στο ανοιχτό γήπεδο. Στο 37ο λεπτό ο Ενσίσο οργάνωσε γρήγορη αντεπίθεση και βρήκε τον Κάσερες μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τσακίρ αντέδρασε σωστά και κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Το φινάλε του πρώτου μέρους έμελλε να γράψει ιστορία. Στις καθυστερήσεις, ο διαιτητής ενημερώθηκε από το VAR και απέβαλε τον Αλμιρόν, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά τον νέο κανονισμό που τιμωρεί παίκτη ο οποίος καλύπτει το στόμα του κατά τη διάρκεια συνομιλίας με αντίπαλο ή διαιτητή.

Παρότι απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, η Τουρκία δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί πριν από το ημίχρονο. Ο Γιουκσέκ είχε δύο καλές στιγμές στις καθυστερήσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει στόχο και η Παραγουάη πήγε στα αποδυτήρια διατηρώντας το προβάδισμα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι Τούρκοι μπήκαν αποφασισμένοι να πιέσουν και να εκμεταλλευτούν τον επιπλέον παίκτη. Στο 47’ ο Ντεμιράλ δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από μακριά, με τον Χιλ να δυσκολεύεται αλλά τελικά να μπλοκάρει την μπάλα. Ένα λεπτό αργότερα ο Γιλντίζ κινήθηκε από τα αριστερά και επιχείρησε το τελείωμά του, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Όσο περνούσε η ώρα η πίεση της Τουρκίας γινόταν ολοένα και πιο έντονη. Στο 59ο λεπτό ο Ντεμιράλ επιχείρησε ξανά να απειλήσει από μεγάλη απόσταση, με τον Χιλ να μην εμπνέει σιγουριά στην απόκρουσή του. Ο Γιουκσέκ πήρε το «ριμπάουντ», όμως οι αμυντικοί της Παραγουάης πρόλαβαν να απομακρύνουν πριν δημιουργηθεί μεγαλύτερος κίνδυνος.

Παρά τη συνεχή πίεση που δεχόταν, η Παραγουάη δεν εγκατέλειψε το επιθετικό της πλάνο. Στο 60ό λεπτό ο Ενσίσο πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και μπήκε στην περιοχή, όμως το τελείωμά του δεν είχε την ίδια ποιότητα με την ενέργεια που προηγήθηκε και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η Τουρκία συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση. Στο 62’ ο Γιλντίζ έβγαλε σέντρα ακριβείας προς τον Γκιουλ, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Χιλ βρισκόταν σε ετοιμότητα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο ίδιος ο Γιλντίζ προσπάθησε να απειλήσει με προσωπική ενέργεια, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο 74ο λεπτό ο Μπαρντάκτσι επιχείρησε γέμισμα από αριστερά, με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά και να κατευθύνεται προς την εστία. Ο Χιλ χρειάστηκε να επέμβει δύσκολα για να απομακρύνει τον κίνδυνο. Στο 78’ οι Τούρκοι πλησίασαν ξανά στο γκολ, όταν ο Μπαρντάκτσι έστειλε την μπάλα στην περιοχή και ο Μουλντούρ πήρε την κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός εστίας.

Η πιο μεγάλη ευκαιρία της Τουρκίας στο δεύτερο μέρος καταγράφηκε στο 82ο λεπτό. Ο Ουζούν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε ένα χαμηλό, συρτό σουτ, με την μπάλα να περνά ξυστά από το δεξί δοκάρι του Χιλ.

Τα τελευταία λεπτά μετατράπηκαν σε πραγματική πολιορκία της εστίας της Παραγουάης. Στο 89’ ο Ουζούν βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μετά το γύρισμα του Γιλμάζ, όμως ο Χιλ αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στις καθυστερήσεις οι Τούρκοι έφτασαν ξανά μια ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Ντεμιράλ πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Παραγουανούς να πανηγυρίζουν μια τεράστια νίκη, αποτέλεσμα που τους κρατά ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης. Για την Τουρκία, αντίθετα, η ήττα αφήνει πικρή γεύση, καθώς είχε την υπεροχή για μεγάλο μέρος του αγώνα, όμως δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο να λυγίσει την αντίσταση των Νοτιοαμερικανών.

Τουρκία: Τσακίρ, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντάκτσι (86′ Κοκτσού), Καντίογλου (71′ Ελμαλί), Τσαλχάνογλου, Γιουκσέκ (60′ Ουζούν), Γκιουλέρ, Ακγκούν (60′ Γκιουλ), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου (46′ Γιλμάζ).

Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες (Μαϊντάνα), Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Αλμιρόν, Κούμπας, Γκαλάρζα (90+2′ Κανάλε), Ντιέγκο Γκόμεζ (67′ Βελάσκεζ), Πίτα (46′ Μπομπαντίγια), Ενσίσο (90+2′ Άβαλος).