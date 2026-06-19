Για το χρηματικό ποσό που λαμβάνει από τις επαναλήψεις από τις σειρές «Παρά Πέντε» και «Σαββατογεννημένες» μίλησε ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου λέγοντας πως όσες περισσότερες φορές παίζεται μία σειρά σε επανάληψη τόσο χαμηλότερες είναι και οι απολαβές για τους συντελεστές.

«Όσο πιο πολύ παίζεται, τόσο λιγότερα παίρνεις. Άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που έχεις κάνει είναι η πρώτη της επανάληψη, άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που κάνεις είναι η 200ή της επανάληψης», εξήγησε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

@n1greece 🧨 “Φώτης” Πάρα Πέντε: Ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις της σειράς…. 🍋 Τσάι με ΛεμόΝ1 ft ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 🔥 Ν1, εδώ περνάς καλά! 🚀 WATCH NOW στο YouTube κανάλι του N1 🔥 👉 Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας Subscribe για να μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Τσάι με ΛεμόN1! #xristt #Ν1 #n1entertainment #n1fun #fyp @xristt 🍋 ♬ original sound – N1 Greece

«Αν το Παρά Πέντε κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο», παραδέχθηκε ο ηθοποιός.

«Στις Σαββατογεννημένες την τελευταία φορά ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια» δήλωσε.