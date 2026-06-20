Στην αναμέτρηση της Παραγουάης με την Τουρκία ο Μιγκέλ Αλμιρόν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο εξαιτίας του νέου κανονισμού της FIFA που αφορά την κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων μεταξύ παικτών.

Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Αλμιρόν είχε αντιπαράθεση με τον Μερτ Μουλντούρ και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, κάλυψε στιγμιαία το στόμα του με το χέρι του.

Ο Τούρκος αμυντικός αμέσως το είπε στους διαιτητές με τον διαιτητή της αναμέτρησης να πηγαίνει στο VAR για να δει την φάση και μετά από τον έλεγχο έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης.

Το Μουντιάλ του 2026 είναι η πρώτη διοργάνωση στην οποία εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός της FIFA, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους διαιτητές να αποβάλλουν παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων διαλόγων ή αντιπαραθέσεων μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η FIFA πήρε αυτή την απόφαση και πρόσθεσε αυτόν τον νέο κανονισμό μετά το περιστατικό που είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο στον αγώνα του Champions League μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ο Πρεστιάνι είχε καλύψει το στόμα του ενώ απηύθυνε ύβρεις προς τον Βινίσιους Ζούνιορ, γεγονός που δυσκόλεψε τις αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς του είπε.