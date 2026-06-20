Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έπειτα από εχθρικό αεροπορικό βομβαρδισμό με κατευθυνόμενες βόμβες, αναφέρθηκε πλήγμα σε κατοικημένη συνοικία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιγκόρ Τερέχοφ.

«Δυστυχώς κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, βρέθηκε η σορός ενός ανθρώπου κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένου κτιρίου», πρόσθεσε ο Τερέχοφ.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε επίσης ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 187 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.