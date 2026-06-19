Η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μόλις ξεκίνησε και ήδη έχουν σημειωθεί επτά αυτογκόλ στο τουρνουά.

Τελευταίο χρονικά ήρθε στο ματς των ΗΠΑ με την Αυστραλία, όταν ο Μπέρτζιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μόλις στο 11ο λεπτό του αγώνα.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί τον δεύτερο υψηλότερο στην ιστορία του θεσμού. Το Μουντιάλ με τα περισσότερα αυτογκόλ ήταν αυτό του 2018 της Ρωσίας, που είχε συνολικά 12.

Με αρκετούς αγώνες ακόμα να απομένουν δεν αποκλείεται το ρεκόρ του Μουντιάλ του 2018 ξεπεραστεί.