Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones σήμερα στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη και drones διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων στην περιοχή της Ναμπατίγια κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ το ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τη Ναμπατίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός την Παρασκευή έπειτα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν στο Reuters τη συμφωνία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία θα άρχιζε να ισχύει από τις 16:00 (ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.