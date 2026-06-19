Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη ομάδα μετά το Μεξικό που εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι παίκτες του Ποτσετίνο παίζοντας κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο επικράτησαν με 2-0 της Αυστραλίας στο Σιάτλ για την 2η αγωνιστική και είναι στην κορυφή του 4ου ομίλου με 6 βαθμούς. Από την άλλη η Αυστραλία που προσπάθησε έμεινε στην δεύτερη θέση με 3 βαθμούς.

Η Αμερική ήταν αυτή που μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση πιέζοντας τους Αυστραλούς και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 11ο λεπτό του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Μπάλογκαν από αριστερά μπήκε στην περιοχή της Αυστραλίας, έκανε το γύρισμα και ο Μπέρτζιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Οι παίκτες του Ποτσετίνο συνέχισαν να πιέζουν κέρδισαν αρκετές στατικές φάσεις, αλλά δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα της Αυστραλίας, μέχρι το 43ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ντέστ έκανε το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Φρίμαν ο οποίος με κεφαλιά σκόραρε. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά μετά από τον έλεγχο του VAR η απόφαση άλλαξε και έγινε το 2-0 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αυστραλία με τις αλλαγές που έκανε ο Πόποβιτς προσπάθησε να βγει στην επίθεση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπει ξανά στο παιχνίδι.

Έτσι, οι Αυστραλοί απείλησαν στο 62′, όταν ο Βολπάτο πήρε την μπάλα από τον Ιρανκούντα, έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Φριζ μπλόκαρε την μπάλα στο σουτ του Μέτκαλφ.

Οι ΗΠΑ έφτασαν κοντά και σε τρίτο γκολ στο 52′, με τον Τίλμαν να βγάζει καταπληκτική μπαλιά στον Μπάλογκαν, αλλά ο Τσιρκάτι τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή.

Έτσι στην συνέχεια του παιχνιδιού οι παίκτες του Ποτσετίνο διαχειρίστηκαν το υπέρ τους 2-0 και πανηγύρισαν μία νίκη που τους στέλνει στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (80′ Τράστι), Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ (80′ Σκάλι), ΜακΚένι (90+6′ Ρέινα), Πέπι (74′ Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90+6′ Ράιτ).

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπέρτζες (Γκέρια 46′), Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ (78′ Ίρβιν), Λέκι (61′ Βολπάτο), Βελουπιλάι (Μέτκαλφ 46′), Τουρέ (Ιρανκούντα 46′).