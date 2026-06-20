Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βολιβία ο πρόεδρος της χώρας, Ροδρίγο Πας, κλιμακώνοντας την κρίση εξαιτίας των αποκλεισμένων δρόμων και των μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 50 ημέρες, που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων.

Η απόφαση, την οποία ο πρόεδρος ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας με στόχο την αποκατάσταση της τάξης.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, την COB, η οποία ωστόσο δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Οργανώσεις αγροτών, καθώς και καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, προπύργιο του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006–2019) στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αποφασίσαμε τελικά να εντείνουμε τους αποκλεισμούς των δρόμων», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ηγέτης ενός από τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης των βολιβιανών αγορών, ο Αντόνιο Μάλκου, προσθέτοντας πως «οι αυτόχθονες αδελφοί αισθάνονται προδομένοι» από τον Μάριο Αργόγιο και την COB.