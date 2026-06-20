

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Μπαγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και την εκκένωση περίπου 1.700 τουριστών.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των επισκεπτών ολοκληρώθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, ωστόσο η φωτιά είχε τραγική κατάληξη, καθώς μία 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. «Η Φραντσέσκα Βαλεντίνο, από την πόλη Καζέρτα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο Viva Wyndham ⁠Dominicus ⁠Beach», ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων DAEH.

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, ενώ άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ανάμεσα στους ανθρώπους που χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες ήταν επισκέπτες, πελάτες του ξενοδοχείου και διασώστες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται πυκνό νέφος καπνού να υψώνεται από το ξενοδοχείο, μέρος της στέγης του οποίου ήταν κατασκευασμένο από αχυρένια ψάθα.

Κατά τα πρώτα στοιχεία «οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καθώς τμήματα της οροφής ήταν κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά, ενώ οι άνεμοι δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης», ανέφερε το κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η Wyndham Hotels and Resorts, εταιρεία με 8.400 ξενοδοχεία που λειτουργούν με δικαιόχρηση σε όλο τον κόσμο, δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε να σχολιάσει.

«Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από ώρες, διενεργείται έρευνα για τα αίτια», σημείωσε το COE. Οι πελάτες του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε κοντινά καταλύματα. Το Viva Wyndham Dominicus Palace, μέρος της ίδιας αλυσίδας, δεν υπέστη ζημιά.

Γνωστή για τις παραλίες της με καθαρά νερά και λευκή άμμο, η Δομινικανή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται το τρέχον διάστημα ο κορυφαίος προορισμός τουριστών στην Καραϊβική, καθώς ποδέχτηκε κάπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα στους πρώτους πέντε μήνες της τρέχουσας χρονιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.