Ο βιοχάκερ Μπράιαν Τζόνσον, γνωστός για την προσπάθειά του να επιβραδύνει τη γήρανση και να παρατείνει όσο περισσότερο γίνεται τη διάρκεια της ζωής του, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με μια ανίατη αυτοάνοση ασθένεια.

Ο επιχειρηματίας και influencer της μακροζωίας, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τα αυστηρά πρωτόκολλα υγείας που ακολουθεί με στόχο να «νικήσει» τον χρόνο, μίλησε στο TMZ για τη διάγνωσή του με αυτοάνοση γαστρίτιδα. Παρά την ειρωνεία, όπως σχολιάστηκε, ότι ένας άνθρωπος που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας του γύρω από την προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της γήρανσης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ανίατη πάθηση, ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος.

Ο Τζόνσον χαρακτήρισε τη διάγνωση «θαυμαστή» εμπειρία, εξηγώντας ότι δεν τη βλέπει ως το τέλος της προσπάθειάς του, αλλά ως ακόμη μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Ο βιοχάκερ απάντησε και σε όσους τον επικρίνουν όλα αυτά τα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να «παίξει τον Θεό» αναζητώντας τρόπους να περιορίσει τη φυσική φθορά του χρόνου.

Με χιουμοριστική διάθεση, κάλεσε όσους τον αμφισβητούν να πάνε στην κηδεία του για να του πουν «σου το είχαμε πει». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθένεια εξελισσόταν αθόρυβα στον οργανισμό του για τα τελευταία 10 έως 20 χρόνια, χωρίς να το γνωρίζει.

Όπως εξήγησε, η αυτοάνοση γαστρίτιδα έχει πλέον επηρεάσει την ικανότητα του σώματός του να απορροφά σίδηρο, βιταμίνη Β12 και άλλα σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με όσα ανέφερε, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις θρεπτικών ουσιών και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Παρά τις δυσκολίες, ο Τζόνσον επιμένει ότι η διάγνωση δεν τον έχει αποθαρρύνει. Αντίθετα, όπως είπε, αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για εκείνον και την ομάδα του. Ο στόχος τους, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να συνεχίσουν την έρευνα και να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη και καταστάσεις που σήμερα θεωρούνται ανίατες.

Ο Μπράιαν Τζόνσον έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια με το πρόγραμμα μακροζωίας που ακολουθεί, επενδύοντας μεγάλα ποσά και εφαρμόζοντας αυστηρές καθημερινές συνήθειες με στόχο να μειώσει τον βιολογικό του ρυθμό γήρανσης.

Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε επίσης στο αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι πιθανό ένας άνθρωπος να φτάσει τα 160 χρόνια ζωής, αλλά και στα σχέδια που έχει για το σώμα του μετά τον θάνατό του.