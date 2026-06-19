Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει δραματικά καθώς ο Χείρωνας κάνει την επίσημη είσοδό του στον Ταύρο, ενεργοποιώντας έναν κύκλο εσωτερικής μεταμόρφωσης. Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα δείχνουν ότι η μετακίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την απογευματινή παρέμβαση του Ουρανού, θα φέρει στην επιφάνεια οικονομικές ανασφάλειες αλλά και την ανάγκη για συναισθηματική επούλωση.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Επιστρατεύστε τη φαντασία σας για να καλύψετε τα κενά που προκύπτουν στις πληροφορίες που δέχεστε. Η ευθυγράμμιση του Ήλιου στους Διδύμους με τη Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει τη δημιουργικότητά σας.

Μόλις η Σελήνη περάσει στην Παρθένο, οι λεπτομέρειες θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν, βοηθώντας σας να χτίσετε ένα πιο σταθερό πλάνο. Αξιοποιήστε τις εμπειρίες του παρελθόντος για να βελτιώσετε τα τρέχοντα επαγγελματικά σας σχέδια.

Το απόγευμα, η ενεργοποίηση του Ουρανού φέρνει ξαφνική έμπνευση, την οποία πρέπει να καταγράψετε. Με την είσοδο του Χείρωνα στον Ταύρο, ξεκινά μια περίοδος επούλωσης γύρω από παλιές απώλειες ή ανασφάλειες.

Ταύρος

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δεχτεί την αγάπη και τη φροντίδα των ανθρώπων που σας περιβάλλουν. Η ανάγκη να νιώσετε ασφάλεια είναι έντονη. Η μετακίνηση της Σελήνης στην Παρθένο βάζει σε κίνηση δημιουργικές ιδέες.

Παρόλο που ο σχεδιασμός είναι χρήσιμος, μην κολλάτε σε ασήμαντες λεπτομέρειες. Η καρμική ενέργεια της ημέρας σας ωθεί να προσεγγίσετε άτομα με κοινά ενδιαφέροντα.

Αντιμετωπίστε το κοινωνικό άγχος εστιάζοντας στις αισθήσεις σας καθώς ο Ουρανός γίνεται ενεργός. Η δημόσια εικόνα σας θα αρχίσει να εξελίσσεται θετικά με το πέρασμα του Χείρωνα στο ζώδιό σας.

Δίδυμοι

Η αντιγραφή είναι μια μορφή αναγνώρισης, γι’ αυτό μην εκνευρίζεστε αν δείτε άλλους να μιμούνται το στυλ σας. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει την αυθεντικότητά σας. Η είσοδος της Σελήνης στην Παρθένο σας εμπνέει να μεταδώσετε τις γνώσεις σας σε νεότερους.

Αν επιλέξετε να καθοδηγήσετε κάποιον, μην αποκαλύψετε αμέσως όλα τα επαγγελματικά σας μυστικά. Το απόγευμα, η επιρροή του Ουρανού φέρνει συναισθηματική αναστάτωση, δείχνοντας ότι χρειάζεστε ξεκούραση. Ο Χείρωνας στον Ταύρο εγκαινιάζει μια φάση βαθιάς εσωτερικής αναζήτησης.

Καρκίνος

Διατηρήστε την ευελιξία σας χωρίς όμως να απομακρύνεστε από τους βασικούς σας στόχους. Η μεταβαλλόμενη οπτική σας ίσως σας κάνει να αμφιταλαντεύεστε. Αν δυσκολεύεστε να επιλέξετε κατεύθυνση, αναζητήστε σημάδια από το περιβάλλον σας όταν η Σελήνη περάσει στην Παρθένο. Κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ακολουθήστε την περιέργειά σας, αλλά αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις το απόγευμα, όταν ο Ουρανός θα προκαλέσει προσωρινό χάος. Οι κοινωνικοί σας δεσμοί ενισχύονται με τον Χείρωνας στον Ταύρο.

Λέων

Η ζεστασιά και η καλοσύνη σας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος γύρω σας. Στον τομέα των συνεργασιών, κινηθείτε με αργά και σταθερά βήματα καθώς η Σελήνη μετακινείται στην Παρθένο.

Ο συμβιβασμός θα είναι απαραίτητος, αρκεί να υπάρχει αμοιβαία διάθεση. Δείξτε υπομονή με τους συνεργάτες σας το απόγευμα, καθώς η επίδραση του Ουρανού μπορεί να ανατρέψει ακόμα και τα πιο καλά οργανωμένα πλάνα. Η στάση σας απέναντι στην επιτυχία και την καριέρα αλλάζει ώριμα με τον Χείρωνα στον Ταύρο.

Παρθένος

Λειτουργήστε παρασκηνιακά για να αναπτύξετε τις δυνατότητές σας, μακριά από την κριτική των τρίτων. Με τη Σελήνη να εισέρχεται στο ζώδιό σας θα αναζητήσετε επιβεβαίωση, όμως είναι προτιμότερο να αποφύγετε την έκθεση σε αυστηρούς κριτές προς το παρόν.

Το απόγευμα, η ενεργοποίηση του Ουρανού μπορεί να σας κάνει αμυντικούς και λιγότερο δεκτικούς σε συμβουλές. Μια νέα εποχή πνευματικής και σωματικής ενδυνάμωσης ξεκινά για εσάς αργότερα μέσα στην ημέρα, με την είσοδο του Χείρωνα στον Ταύρο.

Ζυγός

Η αισιοδοξία σας θα λειτουργήσει ως μαγνήτης θετικών εξελίξεων. Η μετακίνηση της Σελήνης στην Παρθένο σας καλεί να απομακρυνθείτε από θορυβώδη περιβάλλοντα για να αξιολογήσετε την κατάστασή σας.

Αφήστε πίσω σας ανέφικτους στόχους και εστιάστε σε όσα μπορείτε πραγματικά να υλοποιήσετε. Κάποια απρόοπτα εμπόδια ίσως επιβάλλουν αλλαγή πορείας, όμως η ετοιμότητά σας θα αποδώσει καρπούς. Ο Χείρωνας στον Ταύρο σας ζητά να επενδύσετε σε σταθερές και ασφαλείς συνεργασίες.

Σκορπιός

Εστιάστε στην ουσία των προσωπικών σας σχέσεων και κάντε τις σωστές ερωτήσεις για να καταλάβετε τους ανθρώπους που εκτιμάτε. Ίσως νιώσετε ότι απομακρύνεστε από ορισμένους συντρόφους ή φίλους με τη Σελήνη στην Παρθένο.

Αν και η συνειδητοποίηση ότι ξεπερνάτε κάποιες σχέσεις φέρνει μελαγχολία, ανοίγει ο δρόμος για πιο ουσιαστικές επαφές. Προστατευτείτε από άτομα που δημιουργούν ίντριγκες το απόγευμα λόγω του Ουρανού. Ο Χείρωνας στον Ταύρο φέρνει συναισθηματική απελευθέρωση.

Τοξότης

Δημιουργήστε χώρο στην καθημερινότητά σας ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις σας. Η αναζήτηση κοινού εδάφους με παλιούς και νέους γνωστούς θα σας προσφέρει σοφία. Η επιθυμία σας να στηρίξετε την οικογένεια ή τους ανθρώπους που επιλέξατε θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για επαγγελματικές κινήσεις μόλις η Σελήνη περάσει στην Παρθένο.

Μην αναλαμβάνετε όμως περισσότερες ευθύνες από όσες αντέχετε το απόγευμα, καθώς ο Ουρανός θα εξαντλήσει την ενέργειά σας. Η σχέση σας με την εργασία αλλάζει με τον Χείρωνα στον Ταύρο.

Αιγόκερως

Διεκδικήστε αυτά που επιθυμείτε, αλλά να είστε έτοιμοι να προσφέρετε και εσείς ανταλλάγματα. Μια καθαρά πρακτική ενέργεια θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις διαπραγματεύσεις με ψυχραιμία.

Η τύχη είναι με το μέρος σας με τη Σελήνη στην Παρθένο, οπότε μην φοβηθείτε να ρισκάρετε για να πετύχετε σημαντικά κέρδη.

Το απόγευμα θα χρειαστεί να κάνετε δραστικές τροποποιήσεις για να προσαρμοστείτε στις απαιτήσεις του Ουρανού. Ο Χείρωνας στον Ταύρο φέρνει δημιουργικές διεξόδους.

Υδροχόος

Αφιερώστε χρόνο για να συνδεθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα μέσα από χαλαρές δραστηριότητες. Η ανάγκη να αποφορτιστείτε από την πίεση είναι έντονη. Με τη Σελήνη στην Παρθένο, η παρουσία σταθερών συνεργατών θα σας προσφέρει σιγουριά για το μέλλον.

Συζητήστε κοινούς στόχους με άτομα που θέλετε να χτίσετε μια κοινή πορεία. Αποφύγετε τις συγκρούσεις για υποθετικά ζητήματα το απόγευμα, όταν ο Ουρανός θα προκαλέσει εντάσεις. Ο Χείρωνας στον Ταύρο σας καλεί να φροντίσετε το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Ιχθύες

Επενδύστε στην προσωπική σας ευεξία και ζητήστε από το περιβάλλον σας να πράξει το ίδιο. Οι συζητήσεις γύρω από τη βελτίωση του τρόπου ζωής μπορούν να αλλάξουν τη λειτουργία του σπιτιού σας.

Η αυτοβελτίωση θα είναι μια διαδικασία που θα σας προσφέρει ικανοποίηση καθώς η Σελήνη περάσει στην Παρθένο. Συζητήστε ξεκάθαρα τους στόχους σας για να εξασφαλίσετε ένα σταθερό δίκτυο υποστήριξης. Οι κυκλοθυμικές τάσεις που θα εμφανιστούν το απόγευμα λόγω του Ουρανού απαιτούν υπομονή. Η ειλικρινής επικοινωνία γίνεται εργαλείο με τον Χείρωνα στον Ταύρο.