Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη που συνελήφθη στα Χανιά αργά το βράδυ της Παρασκευής μίλησε στην εκπομπή Φως στο Τουνέλ καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του.

Συγκεκριμένα ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά.

Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών κατά την οποία τα ίχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι, στην περιοχή της Αγιάς στην Κρήτη, όπου φέρεται να κρυβόταν μόνος του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ η παρουσία του στο σημείο και η προηγούμενη σχέση του με την αγνοούμενη εξετάζονται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή.

«Κινδυνεύει η ζωή μου – Με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα»

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη» ακούγεται να λέει στην τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή ο άνδρας.

Στην ερώτηση γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του απαντά:

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής:

«Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

«Προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες του»

Με έντονη διάθεση να αντικρούσει όσα του καταλογίζει ο 43χρονος, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών και αποπροσανατολισμού της έρευνας.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο 43χρονος σχετίζεται με την εξαφάνιση της αδελφής του, υπογραμμίζοντας πως, κατά την εκτίμησή του, το κίνητρο δεν φαίνεται να είναι οικονομικής φύσεως.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί πως πιθανότατα η 45χρονη βρέθηκε μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση πριν χαθούν τα ίχνη της.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε μια υπόθεση που, όπως λέει, αλλάζει συνεχώς μορφή και γεννά νέα ερωτήματα χωρίς απαντήσεις.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία που επικρατεί στην οικογένεια.

Κλείνοντας, ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις για την τύχη της αδελφής του, σημειώνοντας: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της γυναίκας τοποθετείται χρονικά γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), λίγο μετά την τελευταία επαφή που είχε με εργάτη, στον οποίο φέρεται να παρέδωσε χρήματα για εργασίες που είχαν προηγηθεί. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 7 Ιουνίου, όταν ο αδερφός της, που βρισκόταν τότε σε νοσηλεία, ενημέρωσε τις αρχές.



Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η 45χρονη επέστρεψε στο σπίτι της, όπου εκείνος αναφέρει πως παρέμεινε για λίγα μόλις λεπτά. Παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι εισήλθε στην οικία, δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει την αποχώρησή της από την κύρια είσοδο.



Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η γυναίκα δεν έχει πραγματοποιήσει τραπεζικές κινήσεις ούτε έχει εμφανιστεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή της εξαφάνισής της.

Ένα φαινομενικά ασήμαντο εύρημα μέσα στο πατρικό σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοείται από 30 Μαΐου, αποδεικνύεται κρίσιμο.

«Η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα»

Το «Τούνελ» εντόπισε την οικιακή βοηθό που είχε κληθεί να επισκεφθεί το σπίτι των γονιών της ύστερα από αίτημα του αδελφού της. Η μαρτυρία της προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς αποκαλύπτει ότι η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν βγαλμένη από την πρίζα, εντείνοντας τα αναπάντητα «γιατί» της υπόθεσης.

«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια έμαθε για την εξαφάνιση της 45χρονης λίγες ημέρες αργότερα, μέσα στον Ιούνιο, από τον αδελφό της.

«Της τηλεφώνησα αμέσως, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τους εργάτες της περιοχής τούς γνωρίζω μόνο φυσιογνωμικά, επειδή μένουμε στο ίδιο χωριό. Ανταλλάσσουμε έναν χαιρετισμό, μέχρι εκεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι πραγματικά περίεργη. Πού μπορεί να πήγε; Τι της συνέβη; Αν είχε φύγει οικειοθελώς, θα είχε εντοπιστεί κάπου. Αν είχε πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήρι, θα το γνώριζαν. Εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι. Κάποιος θα την είχε δει. Αν είχε γίνει νύχτα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορα. Όμως μέρα μεσημέρι; Είναι πραγματικά πολύ παράξενο», καταλήγει.