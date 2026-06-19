Σε δηλώσεις προχώρησε ο θείος της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, περιγράφοντας τις κακές σχέσεις της γυναίκας με τον αδερφό της.

Ο άνδρας μένει στο εξωτερικό, όμως μιλούσε συχνά με τη Σταυρούλα, συνήθως με κλήσεις μέσω γνωστής εφαρμογής.

«Αυτή η κοπέλα εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να είχε αυτοκτονήσει. Ήταν μια αθώα κοπέλα. Εύχομαι να κρύφτηκε πουθενά, γιατί νομίζω φοβόταν τον αδερφό της», δήλωσε στο Live News.

«Μου έλεγε ότι το σπίτι αυτό ήταν δικό της και ο αδερφός της δεν συμφωνούσε ποτέ, αυτός έκανε φασαρίες, ήθελε κομμάτι από το σπίτι, δεν ξέρω την αλήθεια. Ήταν στεναχωρημένη, είχε χρηματικά προβλήματα και είχε μια μικρή δουλειά, τα πράγματα ήταν σκληρά, δεν τα έβγαζε πέρα. Παραπονιόταν για τη ζωή της που ήταν δύσκολη», είπε μεταξύ άλλων.

Τώρα τελευταία ήταν στεναχωρημένη στα τηλέφωνα, έλεγε για το πόσο ακριβή είναι η Ελλάδα. Είχε βάσανα η κοπέλα, οι γονείς άρρωστοι βαριά», πρόσθεσε στις δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή του Mega.