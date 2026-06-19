Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφανισμένης Σταυρούλας στα Χανιά, καθώς μόλις εξαφανίστηκε ο ενοικιαστής της, που θεωρείται βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Η αστυνομία τον θεωρεί βασικό ύποπτο, καθώς ο Σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της είναι ο άνθρωπος που την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, λίγο πριν εξαφανιστεί.

Πλέον όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και της Σταυρούλας, αλλά και του Σκοπιανού.