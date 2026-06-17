Μια νέα μαρτυρία που βγήκε στη δημοσιότητα για την εξαφάνιση της Σταυρούλας στα Χανιά αναφέρεται στις σχέσεις που διατηρούσε με τον στενό περίγυρό της και συγκεκριμένα με τον αδερφό της.

Ο ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης γυναίκας μίλησε στο Live News και δήλωσε ότι υπήρχαν συνεχώς εντάσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια, με τον ίδιο να γίνεται μάρτυρας ορισμένων διενέξεων.

«Στο μισό σπίτι έμενε ο αδερφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδερφός της στο υπόλοιπο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την εξαφάνιση της γυναίκας στην Κρήτη, ο ενοικιαστής δήλωσε πως «στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5».

Όπως είπε, μετά το τέλος της ολιγόλεπτης συνάντησής τους στις 30 Μαΐου, είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη να κατευθύνεται προς τη στάση.

Τι συνέβη από εκείνη τη στιγμή και μετά; Επιβιβάστηκε η 45χρονη στο λεωφορείο για τα Χανιά ή συνέβη κάτι άλλο που μένει να διαπιστωθεί; «Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά».

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια»

Ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας σημειώνει πως οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες για ένα διάστημα, όχι όμως εξαιτίας οικονομικών διαφορών, αλλά εξαιτίας της αδιαφορίας που καταλόγιζε στην αδερφή του στο θέμα με τους άρρωστους γονείς τους.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά».

Τις εντάσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια, γνώριζαν και ορισμένοι από τους συγγενείς τους:

«Περιουσία και λεφτά έχουν. Γι’ αυτό ήμουν τσαντισμένη. Πώς δεν έβαζε μια γυναίκα για να μην ταλαιπωρείται η γυναίκα».