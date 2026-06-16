Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος ζωής.

Η γυναίκα παραμένει αγνοούμενη για 17η ημέρα, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Τις τελευταίες ώρες κατέθεσαν στις Αρχές τέσσερις εργάτες που είχαν επαφές με την 45χρονη, καθώς και ο αδελφός της. Όλοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι συνέβη μετά τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο 30 Μαΐου στην περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων, όπου είχε επισκεφθεί το πατρικό της σπίτι. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να τον πληρώσει για εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε αγροτική έκταση της οικογένειας.

«Με ρώτησαν πώς τη βρήκα και τι συζητήσαμε. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στην Ασφάλεια για κατάθεση», ανέφερε ο εργάτης που εξετάστηκε από τις Αρχές.

Η τελευταία μαρτυρία πριν χαθούν τα ίχνη της

Μετά τη συνάντηση, η 45χρονη φέρεται να κατευθύνθηκε προς στάση λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν. Γυναίκα που την είδε λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της μίλησε για την τελευταία τους οπτική επαφή.

«Της έκανα ένα γεια από το παράθυρο, μου έγνεψε με το κεφάλι και συνέχισε τον δρόμο της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το τι ακριβώς συνέβη παραμένει άγνωστο. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο ή αν συνέβη κάτι διαφορετικό πριν φτάσει στον προορισμό της.

Το κινητό απενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αγιάς

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ερευνητές είναι το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η συσκευή εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς Χανίων, πριν απενεργοποιηθεί.

Έκτοτε δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση του τηλεφώνου, ενώ η γυναίκα δεν επικοινώνησε με συγγενείς, φίλους ή συναδέλφους της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε κάμερες και μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τη διαδρομή που ακολούθησε η 45χρονη πριν εξαφανιστεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις προσώπων από το οικογενειακό, επαγγελματικό και φιλικό της περιβάλλον, με στόχο να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να φωτίσει την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, το μυστήριο παραμένει άλυτο, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.