Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του ΝΙΜΤΣ, λίγο μετά την οδό Μπένση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός κάποιου από τους εμπλεκόμενους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του οχήματος διερευνώνται.