Τη δική της αυτόνομη πορεία στον χώρο της τέχνης συνεχίζει να χαράζει η Βίβιεν, η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Η νεαρή δημιουργός, που απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιότητα με την απόφασή της να αφαιρέσει το επίθετο του διάσημου πατέρα της, εθεάθη το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, σε παζάρι του Λος Άντζελες.

Εκεί, σε χαλαρό κλίμα, διέθεσε η ίδια προς πώληση τα προσωπικά της έργα. Η κίνησή της αυτή αποδεικνύει ότι αναζητά ενεργά τη δική της ταυτότητα, μακριά από τη βαριά σκιά των χολιγουντιανών γονιών της.

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η Βίβιεν εμφανίζεται δίπλα στον δίδυμο αδερφό της Νοξ, καθισμένη πίσω από ένα πάγκο και πλαισιωμένη από τα έργα της που είχαν την επωνυμία «The Tulip Fields».

Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter Vivienne, 18, sells her artwork at local LA street fair as twin brother Knox steps out to show his support https://t.co/44gLdWgcOV — Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026

Η συλλογή της περιλάμβανε εκτυπώσεις των έργων της, αυτοκόλλητα και κάρτες γενεθλίων, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια, σύμφωνα με τη Daily Mail. Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι οι δύο νέοι, συνομιλούσαν με τον κόσμο που σταματούσε για να περιεργαστεί τα έργα της.



Η Βίβιεν φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με μπλε ριγέ σαλοπέτα, έχοντας τα σκούρα καστανά μαλλιά της πιασμένα πίσω με κλιπ. Από την πλευρά του, ο Νοξ συνδύασε ένα λευκό T-shirt με ένα τζιν παντελόνι με κεντημένα λουλούδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024, η Βίβιεν συνεργάστηκε με τη μητέρα της στη βραβευμένη με Tony θεατρική παράσταση «The Outsiders».



Μάλιστα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε στο Entertainment Tonight ότι η κόρη της στάθηκε η αφορμή για να εμπλακεί η ίδια στην παραγωγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s daughter Vivienne Jolie sparks fan buzz after selling her original artwork at a Los Angeles street fair, known as “The Tulip Fields.”https://t.co/iB57liWoep pic.twitter.com/EvR4Xu9lxs — BOL Network (@BOLNETWORK) September 22, 2026

«Η Βιβ μου θυμίζει τη μητέρα μου [Μαρσελίν Μπερτράν], καθώς δεν επιζητά την προσοχή, αλλά εστιάζει στο να στηρίζει τους άλλους δημιουργούς», είχε δηλώσει η Τζολί, συμπληρώνοντας:



«Είναι πολύ προσεκτική, αντιμετωπίζει το θέατρο με σοβαρότητα και δουλεύει σκληρά για να κατανοήσει πώς μπορεί να προσφέρει το καλύτερο δυνατό».