Ένα «θρίλερ» βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά της Κρήτης λόγω της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Τα ίχνη της έχουν χαθεί από τις 30 Μαΐου και 18 μέρες μετά οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι αστυνομικοί πλέον, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 16/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega» αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Η 45χρονη, την ημέρα της εξαφάνισής της, επισκέφθηκε πρώτα το πατρικό της σπίτι στην περιοχή Βαρύπετρο Χανίων, στη συνέχεια συναντήθηκε με έναν εργάτη προκειμένου να τον πληρώσει για κάποιες εργασίες που της έκανε στα χωράφια της και στο τέλος πήγε από ένα σπίτι που νοίκιαζε.

Αφού λοιπόν πέρασε και από εκεί, κατευθύνθηκε προς τη στάση του λεωφορείου για να γυρίσει στα Χανιά προκειμένου να πάει στη δουλειά της.

Εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της. Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνισή της επτά μέρες μετά, καθώς ήταν νοσηλευόμενος σε ένα νοσοκομείο, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό της. Όπως είπαν και οι φίλοι της, αποκλείεται η 45χρονη να έφυγε μόνη της ή να ήθελε να φύγει και εικάζουν ότι κάτι της συνέβη.