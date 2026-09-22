Οι εισαγγελείς που έχουν επιφορτιστεί με υποθέσεις διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν σήμερα ένταλμα σύλληψης εις βάρος της επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών Βλόρα Χισένι, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά στην οποία εμπλέκεται επίσης ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Spak) ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι διέταξε να τεθεί σε αναστολή και κατ’ όικον περιορισμό η Χισένι, η οποία θεωρείται ύποπτη για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η Βλόρα Χισένι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.

Πρόκειται για το τελευταίο σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος εδώ και μήνες με ένα κίνημα αμφισβήτησης σε σχέση με ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για ένα τουριστικό συγκρότημα στο νότιο τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, αξιωματούχος του εγκληματολογικού συνελήφθη επίσης.

Η Χισένι ηγείται από το 2023 της αλβανικής κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH).

Ο διορισμός της είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία λόγω της κοσοβάρικης υπηκοότητάς της και των προηγούμενων καθηκόντων της ως δεύτερης στην ιεραρχία των υπηρεσιών πληροφοριών του Κοσόβου, από τις οποίες και αποπέμφθηκε.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα, ο οποίος αποπέμφθηκε νωρίτερα φέτος, εμφανίστηκε επίσης ενώπιον της Spak σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η έρευνα θέτει επίσης στο στόχαστρο τον Ερμάλ Μπεκίρι –που συνελήφθη στη Γαλλία στα τέλη Αυγούστου– και τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, που συνελήφθη στις 26 Αυγούστου.