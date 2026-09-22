Με μια ομιλία γεμάτη σκληρές προειδοποιήσεις, αναφορές σε πολέμους και μηνύματα ισχύος, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στους ηγέτες του κόσμου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ως μια κρίσιμη επιλογή ανάμεσα στη διπλωματία και σε μια πολύ σκληρότερη απάντηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας αλλά ταυτόχρονα εξαπολύοντας απειλές για την τύχη της ιρανικής ηγεσίας.

«Θα τους οδηγήσω στην κόλαση;» – Η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις

Το πιο έντονο σημείο της ομιλίας του ήταν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στα δύο πιθανά σενάρια που, όπως είπε, έχει μπροστά του.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω», δήλωσε, παρουσιάζοντας από τη μία την προοπτική μιας συμφωνίας με το Ιράν που θα επέτρεπε στη χώρα να ανοικοδομηθεί και να εξελιχθεί σε μια ισχυρή δύναμη στη Μέση Ανατολή, και από την άλλη μια στρατιωτική και οικονομική πίεση χωρίς προηγούμενο.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος διερωτήθηκε:

«Ή θα εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία και θα το κάνω γρήγορα; Χωρίς να τους δώσω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν χώρες ξανά;»

Και πρόσθεσε τη φράση που προκάλεσε διεθνή συζήτηση:

«Θα τους οδηγήσω στην κόλαση, χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο ή για τις επόμενες γενιές;»

Παρά τη σκληρή γλώσσα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι πιστεύει πως τελικά θα υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη, αναφέροντας ότι αυτή μπορεί να προκύψει μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Το «παράθυρο» για συμφωνία με την Τεχεράνη

Πίσω από τις απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό έναν δρόμο διαπραγμάτευσης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η καλύτερη επιλογή για το Ιράν θα ήταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε στη χώρα να ανακάμψει οικονομικά και να επιστρέψει στη διεθνή οικονομία, αντί να συνεχιστεί η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη περιμένει να δει τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ανακοινωμένη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Τραμπ μίλησε για πιθανή διπλωματική λύση, όχι για κλεισμένη συμφωνία.

Η πίεση προς την Τεχεράνη και η απάντηση του Ιράν

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν μετά από μήνες έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Ιράν αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη. Στην ομιλία του ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη δράσει εναντίον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Από την πλευρά του Ιράν, εκπρόσωποι της χώρας έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή τόσο των όπλων που θα χρησιμοποιηθούν όσο και της γεωγραφικής έκτασης της σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ, η ιρανική αντιπροσωπεία εμφανίστηκε εμφανώς δυσαρεστημένη από τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου.

Μήνυμα και για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια λύση.

«Έχουν φτάσει στα όριά τους», ανέφερε, εκτιμώντας ότι υπάρχει δρόμος προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε κάποια νέα συμφωνία ή συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης.

Η εικόνα μιας «ισχυρής Αμερικής»

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην αμερικανική οικονομία, τη στρατιωτική ισχύ και την τεχνολογική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση.

Το βασικό μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο Τραμπ από τη Νέα Υόρκη ήταν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ειρήνη μέσω ισχύος: αφήνει ανοιχτή την πόρτα στη διπλωματία, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε σκληρές ενέργειες αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι αν η αναφορά του στην «συμφωνία με το Ιράν» θα μετατραπεί σε πραγματικές διαπραγματεύσεις ή θα παραμείνει ένα μήνυμα πίεσης προς την Τεχεράνη.