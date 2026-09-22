Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει στο επίκεντρο ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Η τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας των τριών χωρών στο Κάιρο έδωσε, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, νέα ώθηση στη συνεργασία Αθήνας, Καΐρου και Λευκωσίας, με επίκεντρο την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών και τη δημιουργία κοινών δράσεων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Στην Τριμερή Συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας της Αιγύπτου και της Κύπρου στο Κάιρο, δώσαμε νέα ώθηση στην εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής μας συνεργασίας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην «ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα αμυντικά οικοσυστήματα των τριών χωρών», δείχνοντας ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στον τομέα της παραγωγής, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον χώρο της άμυνας.

Η αμυντική συνεργασία ως εργαλείο περιφερειακής σταθερότητας

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους βασικούς άξονες περιφερειακού συντονισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει μηχανισμούς πολιτικού και στρατιωτικού διαλόγου, ενώ έχουν πραγματοποιήσει κοινές ασκήσεις και δράσεις που αφορούν την επιχειρησιακή συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεών τους.

Η Αθήνα θεωρεί ότι η ενίσχυση των σχέσεων με το Κάιρο και τη Λευκωσία συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας σε μια περιοχή όπου συνυπάρχουν ενεργειακά, στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Από την πλευρά της, η Αίγυπτος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό περιφερειακό παράγοντα ασφαλείας, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και αυξανόμενο ρόλο στις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η Κύπρος, παρά τους περιορισμούς που απορρέουν από το ειδικό καθεστώς ασφαλείας της, αποτελεί κρίσιμο γεωγραφικό σημείο λόγω της θέσης της ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Στο επίκεντρο η αμυντική βιομηχανία και οι νέες τεχνολογίες

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης στο Κάιρο ήταν η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των αμυντικών οικοσυστημάτων των τριών χωρών.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική παραγωγή, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών εταιρειών σε διεθνή προγράμματα.

Παράλληλα, η συνεργασία με χώρες όπως η Αίγυπτος και η Κύπρος μπορεί να ανοίξει πεδία σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι νέες τεχνολογίες επιτήρησης, η κυβερνοάμυνα και η ανάπτυξη εξειδικευμένων αμυντικών λύσεων.

Η ενίσχυση των αμυντικών οικοσυστημάτων αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για πολλές ευρωπαϊκές και περιφερειακές χώρες, καθώς η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Το μήνυμα της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η συνάντηση στο Κάιρο πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στη διεύρυνση των στρατηγικών της συνεργασιών με χώρες της περιοχής, επιδιώκοντας ένα δίκτυο σχέσεων που θα ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Ο άξονας Αθήνας – Καΐρου – Λευκωσίας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής, με τις τρεις χώρες να επιδιώκουν στενότερο συντονισμό σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα, αλλά συνδέεται επίσης με την ενέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και τη γενικότερη σταθερότητα στην περιοχή.

Νέα φάση για την τριμερή συνεργασία

Η συνάντηση των υπουργών Άμυνας στο Κάιρο επιβεβαιώνει τη βούληση των τριών χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω τον συντονισμό τους.

Το επόμενο βήμα αφορά τη μετάβαση από τις πολιτικές διακηρύξεις σε πιο συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και της βιομηχανικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, στόχος είναι η «εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας» και η δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ των τριών χωρών.

Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή, Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία επιδιώκουν να ενισχύσουν τον ρόλο τους μέσα από έναν σταθερό μηχανισμό συνεργασίας που συνδυάζει άμυνα, τεχνολογία και περιφερειακή ασφάλεια.