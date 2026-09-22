Τα πρώτα επίσημα νούμερα τηλεθέασης για τη νέα σεζόν διαμορφώθηκαν μετά την πρεμιέρα των ψυχαγωγικών εκπομπών τη Δευτέρα (21/09), με τις τηλεοπτικές παραγωγές της πρωινής ζώνης να αναμετρώνται τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ενημερωτικές εκπομπές που βρίσκονται ήδη στον αέρα.

Στην κατηγορία του δυναμικού κοινού, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο όρο με 16%. Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατέλαβε «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, συγκεντρώνοντας 13.7%.

Παράλληλα, πολλοί τηλεθεατές προτίμησαν να ενημερωθούν για την ειδησεογραφία, δίνοντας την πρωτιά στο γενικό σύνολο στην ενημερωτική εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε το εντυπωσιακό 16,8%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή δυναμική της ενημέρωσης απέναντι στα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο όταν η επικαιρότητα είναι πλούσια.

Τα αναλυτικά ποσοστά των καναλιών

Η εικόνα της τηλεθέασης διαμορφώθηκε ως εξής για κάθε τηλεοπτικό σταθμό: