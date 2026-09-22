Τα πρώτα επίσημα νούμερα τηλεθέασης για τη νέα σεζόν διαμορφώθηκαν μετά την πρεμιέρα των ψυχαγωγικών εκπομπών τη Δευτέρα (21/09), με τις τηλεοπτικές παραγωγές της πρωινής ζώνης να αναμετρώνται τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ενημερωτικές εκπομπές που βρίσκονται ήδη στον αέρα.
Στην κατηγορία του δυναμικού κοινού, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο όρο με 16%. Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατέλαβε «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, συγκεντρώνοντας 13.7%.
Παράλληλα, πολλοί τηλεθεατές προτίμησαν να ενημερωθούν για την ειδησεογραφία, δίνοντας την πρωτιά στο γενικό σύνολο στην ενημερωτική εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε το εντυπωσιακό 16,8%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή δυναμική της ενημέρωσης απέναντι στα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο όταν η επικαιρότητα είναι πλούσια.
Τα αναλυτικά ποσοστά των καναλιών
Η εικόνα της τηλεθέασης διαμορφώθηκε ως εξής για κάθε τηλεοπτικό σταθμό:
- Mega («Χαμογέλα και Πάλι!»): 16% στο δυναμικό κοινό και 12.1% στο γενικό σύνολο.
- ANT1 («Το Πρωινό»): 15.2% στο δυναμικό κοινό και 13.7% στο γενικό σύνολο.
- Alpha («Super Κατερίνα»): 12.9% στο δυναμικό κοινό και 10.5% στο γενικό σύνολο.
- ΣΚΑΪ («Live You»): 11.4% στο δυναμικό κοινό και 16.8% στο γενικό σύνολο.
- Star («Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»): 7.8% στο δυναμικό κοινό και 7.6% στο γενικό σύνολο.
- Open («10 Παντού»): 5.1% στο δυναμικό κοινό και 12.7% στο γενικό σύνολο.