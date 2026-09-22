Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται τρεις νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία, οι οποίες συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας για απάτη κατά συναυτουργία.

Οι τρεις γυναίκες, δύο 21 ετών και μία 15 ετών, εντοπίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κοραή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι νεαρές φέρονται να προσέγγιζαν περαστικούς ζητώντας χρηματικά ποσά ως «συνεισφορά» για σύλλογο προστασίας κωφών, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, δεν υφίσταται.

Ζητούσαν χρήματα και προσωπικά στοιχεία

Κατά την προσέγγισή τους προς τους πολίτες, οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να έδιναν έγγραφα προς υπογραφή, στα οποία οι περαστικοί συμπλήρωναν προσωπικά στοιχεία αλλά και τα ποσά που είχαν προσφέρει.

Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν συνολικά 60 ευρώ, καθώς και τρία σημειωματάρια στα οποία υπήρχαν καταγεγραμμένες οι υποτιθέμενες συνεισφορές πολιτών στον ανύπαρκτο σύλλογο.

Στον εισαγγελέα οι τρεις γυναίκες

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Στη συνέχεια, οι τρεις συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.