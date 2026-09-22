Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των διεθνών αγορών βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής επενδυτών και ρυθμιστικών αρχών: το λεγόμενο «yen carry trade», δηλαδή η χρήση του ιαπωνικού νομίσματος ως φθηνής πηγής χρηματοδότησης για επενδύσεις σε άλλες αγορές.

Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς η αλλαγή στη νομισματική πολιτική της Ιαπωνίας περιορίζει το πλεονέκτημα που για σχεδόν τρεις δεκαετίες προσέφερε το χαμηλό κόστος δανεισμού σε γιεν.

Όπως αναφέρει ανάλυση των Financial Times, οι ειδικοί στις αγορές συναλλάγματος της Ιαπωνίας δέχθηκαν το τελευταίο διάστημα ερωτήματα από επενδυτές και εποπτικές αρχές σχετικά με το μέγεθος του carry trade και το πόσο κοντά βρίσκεται σε πιθανή αναστροφή.

Τι είναι το yen carry trade

Η στρατηγική βασίζεται σε έναν απλό μηχανισμό: επενδυτές δανείζονται σε γιεν, όπου τα επιτόκια ήταν επί χρόνια εξαιρετικά χαμηλά, και τοποθετούν τα κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις σε άλλες χώρες.

Όσο το γιεν παραμένει σταθερό και η διαφορά επιτοκίων διατηρείται, η στρατηγική μπορεί να αποφέρει κέρδη. Όταν όμως το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύεται απότομα ή αλλάζουν οι προσδοκίες για τα επιτόκια, οι επενδυτές μπορεί να κλείσουν βιαστικά τις θέσεις τους, πουλώντας τα στοιχεία ενεργητικού στα οποία είχαν επενδύσει.

Αυτό είναι το σενάριο που προκαλεί ανησυχία στις αγορές, καθώς μια μαζική έξοδος από τέτοιες θέσεις μπορεί να επηρεάσει μετοχές, ομόλογα, νομίσματα αναδυόμενων οικονομιών και άλλα επενδυτικά προϊόντα.

Πάνω από 1,74 τρισ. ευρώ το μέγεθος του στοιχήματος

Η ακριβής έκταση του carry trade είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς πολλές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων που δεν είναι πλήρως ορατά στις αρχές.

Ωστόσο, εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα κάνουν λόγο για μέγεθος που ενδέχεται να ξεπερνά τα 1,74 τρισ. ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα αυτού του είδους των τελευταίων δεκαετιών.

Ο αναλυτής της Jefferies Σρικάντ Κέιλ εκτιμά ότι ο διασυνοριακός δανεισμός σε γιεν αυξήθηκε κατά 67% μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2026, φτάνοντας τα 360 τρισ. γιεν (περίπου 2 τρισ. ευρώ).

Το προηγούμενο σοκ του 2024

Οι αγορές έχουν ήδη βιώσει ένα επεισόδιο έντονης αναταραχής το 2024, όταν η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια πάνω από το μηδέν για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση αυτή συνέβαλε σε ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Τότε, η αντιστροφή των θέσεων carry trade προκάλεσε έντονες πιέσεις: ο δείκτης Topix της Ιαπωνίας έχασε 12% σε μία συνεδρίαση, ενώ αγορές σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία σημείωσαν σημαντικές απώλειες. Το Bitcoin υποχώρησε επίσης κατά 16% μέσα σε λίγες ημέρες.

Γιατί τώρα αυξάνονται οι φόβοι

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια της Ιαπωνίας να επιστρέψει σε μια πιο «κανονική» νομισματική πολιτική έπειτα από χρόνια εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να ενισχύσουν το γιεν και να μειώσουν την ελκυστικότητα της στρατηγικής carry trade.

Παράλληλα, ένας νέος παράγοντας είναι ο ρόλος των ιαπωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα, οι συνολικές ιαπωνικές άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 384 τρισ. γιεν το 2025.

Ο κίνδυνος για τις παγκόσμιες αγορές

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια απότομη αντιστροφή του carry trade θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις σε πολλές αγορές ταυτόχρονα. Το γιεν έχει λειτουργήσει για χρόνια ως «νόμισμα χρηματοδότησης» για επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου, και μια αλλαγή αυτής της ισορροπίας μπορεί να οδηγήσει επενδυτές σε μαζικό περιορισμό των θέσεών τους.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές σημειώνουν ότι η μεγάλη διαφορά επιτοκίων μεταξύ Ιαπωνίας και άλλων μεγάλων οικονομιών εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που στηρίζει τη στρατηγική. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η δομή της αγοράς δεν είναι εύκολο να αλλάξει άμεσα.