Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τον 2ο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης, όπου θα αντιμετωπίσει την Νάο Χιμπίνο, νικώντας με 2-0 σετ τη Λίντα Φρουχβίρτοβα.

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν το φαβορί κόντρα στην Τσέχα που βρίσκεται στο Νο177 της παγκόσμιας κατάταξης και το απέδειξε παίρνοντας τη νίκη χωρίς πολλά-πολλά, από τη στιγμή που αποφάσισε να ανεβάσει ρυθμό.

Η Σάκκαρη δέχθηκε νωρίς break και έμεινε πίσω με 2-0 και στη συνέχεια με 4-3, εκεί όμως βελτίωσε την απόδοσή της και με τρία συνεχόμενα games έφτασε στο 6-4 και έκανε δικό της το πρώτο σετ.

Η Μαρία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο καθώς προηγήθηκε με 5-0 και τελικά το πήρε εύκολα με 6-1, έκανε το 2-0 και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.

Εκεί, την Πέμπτη (24/9) θα αντιμετωπίσει την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία, Νο190 στην παγκόσμια κατάταξη, με στόχο την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Τα σετ: 6-4, 6-1