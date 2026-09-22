Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ο ηθοποιός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο τον συνέδεε μια στενή φιλία χρόνων.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στον γνωστό τραγουδιστή, εκφράζοντας την ελπίδα πως η μνήμη του θα δικαιωθεί και πως θα αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή. «Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ήταν ένας άνθρωπος που τον ξέρω από 16 χρονών. Έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου. Δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί με την έννοια του να δούμε τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία του και να αναπαυθεί η ψυχή του. Τίποτα άλλο», ανέφερε συγκινημένος ο Βασίλης Μπισμπίκης.