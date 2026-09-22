Ένα τρομακτικό σκηνικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε με τη βία σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από το όχημα.

Το ζευγάρι βγήκε από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, με τον άνδρα να τους ακολουθεί επίμονα και, τελικά, να μπαίνει μέσα στο σπίτι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ νέο επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια έτρεξε έξω από το σπίτι.

Το ζευγάρι ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. και άμεσα ξεκίνησε η αναζήτηση του νεαρού από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του, σύμφωνα με το tempo24.gr.