Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κράτησης της Ειρήνης Μουρτζούκου και της γιατρού που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού έδωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, περιγράφοντας παράλληλα την καθημερινότητα των δύο κατηγορουμένων μέσα στη φυλακή στην εκπομπή Live News στο Mega.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η απομάκρυνση της Ειρήνης Μουρτζούκου από το συγκεκριμένο κελί δεν έγινε προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τη γιατρό, αλλά είχε αποφασιστεί ήδη για πειθαρχικούς λόγους. Όπως υποστήριξε, η Μουρτζούκου είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλες κρατούμενες, τις έβριζε και φέρεται να τις απειλούσε.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, είχε αποφασιστεί η απομάκρυνσή της τόσο από το συγκεκριμένο κελί όσο και από τις φυλακές Κορυδαλλού. Επομένως, εάν δεν είχε προηγηθεί αυτή η απόφαση, η γιατρός θα μπορούσε να βρίσκεται στο ίδιο κελί με τη Μουρτζούκου.

Τα αιτήματα της γιατρού προς τους φύλακες

Μετά την εγκατάστασή της στον χώρο, η γιατρός φέρεται να ζήτησε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ορισμένες παρεμβάσεις στο κελί.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε να βαφτεί το δωμάτιο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο Καλλιακμάνης, η προηγούμενη κρατούμενη είχε προκαλέσει φθορές. Παράλληλα, ζήτησε να επισκευαστούν τα είδη υγιεινής που είχαν υποστεί ζημιές, αλλά και να υπάρχει συνεχώς ζεστό νερό.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θεωρήθηκαν από τους φύλακες λογικά και αναμένεται να ικανοποιηθούν.

Η νέα καθημερινότητα στη φυλακή

Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα της γιατρού, σύμφωνα με τον Καλλιακμάνη, φαίνεται πως έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα της κράτησής της.

Την έχει επισκεφθεί η κόρη της μαζί με τον γιο της, ενώ πλέον τρώει από το φαγητό της φυλακής και δεν έχει ζητήσει κάποια διαφορετική διατροφή ή άλλες ιδιαίτερες παροχές.

Αντίστοιχα, περιορισμένες είναι οι πληροφορίες για την καθημερινότητα του 58χρονου γιατρού. Όπως μεταφέρθηκε, παραμένει ήσυχος και ιδιαίτερα εσωστρεφής, χωρίς να έχει ιδιαίτερες επαφές με τους συγκρατούμενούς του.

Ο ισχυρισμός για τις θεραπείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τον Καλλιακμάνη, μια πληροφορία που είχε φτάσει σε εκείνον από την αρχή της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστό αν έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία ή αν έχει κατατεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, ο 58χρονος γιατρός φέρεται να ήταν εξαρχής αντίθετος με τις θεραπείες που πραγματοποιούσε η γιατρός. Μάλιστα, φέρεται να της είχε εκφράσει την ανησυχία ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να τους οδηγήσουν στη φυλακή.

Παρά τον φερόμενο προβληματισμό του, ωστόσο, οι δύο γιατροί συνέχιζαν να συνεργάζονται.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν επαγγελματική σχέση με τους δύο γιατρούς, καθώς φέρονται να παρέπεμπαν πελάτες ο ένας στον άλλον ή να αναλάμβαναν περιστατικά που τους είχαν παραπεμφθεί.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές και αποκτούν ιδιαίτερο βάρος στο πλαίσιο της έρευνας για τις δραστηριότητες των δύο γιατρών και το δίκτυο συνεργασιών γύρω από τις επίμαχες θεραπείες.