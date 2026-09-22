Άσχημα είναι τα νέα για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τους Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα, καθώς οι εξετάσεις που έκαναν έδειξαν ότι θα πρέπει να υποβληθούν σε επεμβάσεις.

Οι δύο παίκτες τραυματίστηκαν στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, όπου ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε τη νίκη με 3-1, με τον Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του να περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκαναν προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως, λοιπόν, έδειξαν τα αποτελέσματα, τόσο ο Τάχα Άλι όσο και ο Παβλένκα υπέστηκαν εξάρθρωση ώμου και θα πρέπει να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.

Το πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις δεν είναι ακόμη γνωστό, με τον ΠΑΟΚ να χάνει για ένα μεγάλο διάστημα τόσο τον Τσέχο τερματοφύλακα όσο και τον Σουηδό εξτρέμ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον ώμο στην πρώτη του εμφάνιση με τους ασπρόμαυρους» και είχε ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή, γνωρίζοντας ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής. Όπως και έγινε, τελικά.