Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι προσπάθησε να αφαιρέσει τη βαφή από τα μαλλιά του, επειδή δεν του άρεσε το αποτέλεσμα που είχε στην πρεμιέρα του «Πρωινού». Τη δεύτερη ημέρα της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον πείραξε για την εμφάνισή του, με αφορμή τα σχόλια που έγιναν στα social media.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν έκρυψε ποτέ ότι χρησιμοποιεί βαφή στους κροτάφους του, οι οποίοι έχουν αρχίσει να γκριζάρουν.

«Ναι, είναι κάτι όμως που δεν το ‘χω κρύψει. Έχουνε γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή», είπε, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να συνεχίζει το πείραγμα για το «πινελάκι».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε τι έκανε μετά την πρεμιέρα, καθώς, όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα δεν τον ικανοποιούσε.

«Το… το παραπήγαμε χθες. Όμως, να σου πω κάτι; Κάθισα χθες, παιδιά, και πλενόμουν μία ώρα έτσι…», ανέφερε.

Όταν ο συνεργάτης του τον ρώτησε αν τα σχόλια τον οδήγησαν να ξεβάψει τα μαλλιά του, εκείνος διευκρίνισε ότι η απόφασή του δεν είχε να κάνει με τις αντιδράσεις του κοινού.

«Όχι, δε μ’ άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκα!», απάντησε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Αντωνά περιποιείται τα φρύδια του

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σχολιάζει και τα φρύδια του παρουσιαστή. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε τότε ότι την περιποίησή τους έχει αναλάβει η Μαρία Αντωνά.

«Σήμερα είναι πιο natural. Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια μου τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει…», είπε, ενώ γυναίκα από το πάνελ σχολίασε πως εκείνη την ημέρα έδειχναν πολύ φυσικά.

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει να πετάνε τρίχες στα φρύδια και ολοκλήρωσε με μια ακόμη ατάκα για την εμφάνισή του: «Τώρα είμαι πολύ κοντά… Τώρα είμαι στο 80% του φυσικού».