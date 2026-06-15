Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή της Αγιάς στις 30 Μαΐου.

Η γυναίκα αγνοείται εδώ και ημέρες, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται, καθώς παρά τις έρευνες των Αρχών δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο που να δείχνει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.

Ο αδελφός της 45χρονης απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει, καθώς οι φόβοι για την τύχη της μεγαλώνουν όσο περνά ο χρόνος χωρίς κανένα ίχνος ζωής.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Σταυρούλα Λεβεντάκη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, περίπου στις 14:00.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη, προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου φέρεται να έγινε η συνάντηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων πραγματοποιήθηκε κανονικά. Από εκείνο το χρονικό σημείο, όμως, τα ίχνη της 45χρονης χάνονται.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 9 Ιουνίου

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές στις 9 Ιουνίου από τον αδελφό της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση στην ενημέρωση των Αρχών οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία τους ήταν περιορισμένη.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και δεν είχε εκφράσει ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.

Καμία οικονομική δραστηριότητα μετά την εξαφάνιση

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί τραπεζική συναλλαγή, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να συνδέεται με την 45χρονη μετά την ημέρα της εξαφάνισής της.

Το στοιχείο αυτό εντείνει τον προβληματισμό των Αρχών, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να δείχνει μετακίνηση ή οργανωμένη αποχώρηση.

Το Missing Alert

Για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη έχει ενεργοποιηθεί Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

Η 45χρονη έχει ύψος 1,73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν είναι γνωστό τι φορούσε.

Η Σταυρούλα εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν χρησιμοποιούσε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια εντοπισμού της και την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών της.

Έκκληση για πληροφορίες

Καθώς οι ημέρες περνούν χωρίς κανένα νέο, η αγωνία της οικογένειας και των τοπικών Αρχών μεγαλώνει.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την εξαφάνιση της 45χρονης καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert.