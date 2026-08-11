Η Αν Χάθαγουεϊ αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ στα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, η 43χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την προετοιμασία και την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί για τη νέα της ταινία «The End of Oak Street».

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, θέλησε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της να σχολιάσει τις θεωρίες που εμφανίστηκαν στα social media μετά τις φωτογραφίες από την πρεμιέρα. «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση, βάζοντας τέλος στις εικασίες ότι προσποιείται την εγκυμοσύνη της.

@annehathaway Fake hair, real bump 😘 ✌️🦖🔥☀️🦕😅 Enjoy The End of Oak Street Block Party chaos with me as my outfit literally melts in the heat!! @Warner Bros. ♬ original sound – Anne Hathaway

Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο είχαν ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες φορώντας ένα εντυπωσιακό μεταξωτό crop top και χαμηλοκάβαλο τζιν, αφήνοντας ακάλυπτη την κοιλιά της.

Όπως αναφέρει το People, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την εμφάνισή της έγιναν γρήγορα viral, με ορισμένους χρήστες του TikTok να αμφισβητούν ότι η κοιλιά της ήταν πραγματική.

«Λυπάμαι, αλλά αυτό φαίνεται ψεύτικο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι έμοιαζε να υπάρχει μακιγιάζ σώματος στην περιοχή της κοιλιάς της. Η ίδια, πάντως, δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα και προτίμησε να απαντήσει με μία σύντομη και σαρκαστική φράση.

Η τρίτη εγκυμοσύνη και η έκπληξη της Αν Χάθαγουεϊ

Η Αν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί στις 19 Ιουνίου, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram. Στο βίντεο εμφανιζόταν με ένα αέρινο λευκό φόρεμα, κρατούσε τρυφερά την κοιλιά της και χαμογελούσε στην κάμερα, γράφοντας στη λεζάντα: «Μωρό μου, είμαι δική σου».

Η ηθοποιός και ο Άνταμ Σούλμαν είναι ήδη γονείς δύο αγοριών, του 10χρονου Τζόναθαν και του 6χρονου Τζακ. Πρόσφατα, η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε για τη νέα εγκυμοσύνη της στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», αποκαλύπτοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της εξεπλάγησαν όταν έμαθαν ότι θα γίνουν ξανά γονείς. «Είναι καταπληκτικό. Ξέραμε τι κάναμε, αλλά σοκαριστήκαμε που τελικά πέτυχε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η ηθοποιός αποκάλεσε χαριτολογώντας το μωρό που περιμένει «buzzer-beater», έναν όρο από το μπάσκετ που περιγράφει ένα καλάθι το οποίο μπαίνει την τελευταία στιγμή, ακριβώς πριν ακουστεί η λήξη.