Σε λιγότερο από τρία λεπτά ολοκλήρωσαν τη διάρρηξη σε μεζονέτα στο Κορωπί τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των ιδιοκτητών και εισέβαλαν στην κατοικία, αφαιρώντας αντικείμενα και τιμαλφή σημαντικής αξίας.

Η οικογένεια απουσίαζε για διακοπές, όταν οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο σπίτι και κινήθηκαν γρήγορα στους χώρους του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αξία των αντικειμένων που πήραν ανέρχεται σε περίπου 15.000 ευρώ, ενώ, όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, μαζί με τη ζημιά στην πόρτα που παραβίασαν, το συνολικό κόστος φτάνει τις 18.000 ευρώ.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από το σύστημα ασφαλείας της μεζονέτας. Στο βίντεο που προβλήθηκε από το Star φαίνονται οι τρεις άνδρες να ψάχνουν στους χώρους της κατοικίας και να αποχωρούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Δεν έχει γίνει, ωστόσο, γνωστό μέχρι στιγμής εάν είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει το σπίτι ή γνώριζαν ότι η οικογένεια έλειπε.

Το υλικό από τις κάμερες βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι εξετάζουν τις εικόνες προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στον τρόπο με τον οποίο οι τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν και έφυγαν από το σημείο, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχουν καταγραφές από κάμερες σε γειτονικές κατοικίες ή επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα.

Δείτε τη στιγμή της διάρρηξης: